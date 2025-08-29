Autoridades del estado de Jalisco informaron que la influencer Esmeralda FG, dedicada a la creación de contenido en TikTok, fue asesinada junto con su familia.

De acuerdo con los reportes, los cuerpos de Esmeralda FG y su familia fueron encontrados el pasado 22 de agosto de 2025, abandonados al interior de una camioneta tipo pick up en el barrio de San Andrés, en la ciudad de Guadalajara.

Trabajos periciales lograron su identificación, misma que fue confirmada hasta el jueves 28 de agosto por parte de las autoridades de Jalisco.

Pero, ¿quién era Esmeralda FG? Esto sabemos acerca de la creadora de contenido.

¿Quién era Esmeralda FG?

Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, era una creadora de contenido en TikTok, la cual se caracterizaba por su particular estilo.

Esmeralda FG gustaba de subir videos que hacían alusión a los narcorridos, así como en ocasiones aseguraba que tenía un novio dedicado al narcotráfico.

De igual forma, en sus videos presumía situaciones como viajes, lujos y dinero, motivos por los cuales ganó popularidad en TikTok.

¿Quién era Esmeralda FG? Creadora de contenido en TikTok asesinada junto con su familia en Jalisco (Captura )

¿Qué edad tenía Esmeralda FG?

Esmeralda Ferrer Garibay, conocida como Esmeralda FG, tenía 32 años de edad.

¿Quién era el esposo de Esmeralda FG?

Esmeralda FG se encontraba casada con Roberto Carlos Gil Licea, un empresario de 36 años dedicado a la compra y venta de vehículos.

¿Qué signo zodiacal era Esmeralda FG?

Debido a que se desconoce la fecha exacta de Esmeralda FG, no es posible determinar cuál era su digno zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Esmeralda FG?

Esmeralda FG tenía dos hijos, Gael N y Regina N de 13 y 7 años de edad, respectivamente, quienes también fueron asesinados.

¿Qué estudió Esmeralda FG?

Se desconoce cuál era el último grado de estudios de Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG.

¿En qué trabajó Esmeralda FG?

Esmeralda FG se dedicaba a la creación de contenido en TikTok, red social en la cual acumulaba cerca de 20 mil seguidores , así como más de 500 mil me gusta en sus videos.

Esmeralda FG, creadora de contenido en TikTok, fue asesinada junto con su familia en Jalisco; sospechosos fueron liberados y secuestrados por hombres armados

La Fiscalía de Jalisco confirmó la muerte de la influencer, Esmeralda FG, la cual fue asesinada junto a su esposo e hijos.

De acuerdo con las autoridades, la creadora de contenido en TikTok tenía poco tiempo viviendo en Jalisco, toda vez que sería originaria del estado de Michoacán.

Señalaron que las investigaciones apuntan que la familia fue asesinada al interior de un taller mecánico, antes de que sus cuerpos fueran abandonados en la camioneta.

Y es que gracias a cámaras de vigilancia se logró reconstruir parte de la ruta que siguió la pick up, misma que ingresó a un taller antes de ser abandonada.

Según manifestaron, al interior del lugar fueron encontrados casquillos y la posible presencia de sangre, lo que haría pensar que ese fue el lugar donde fueron asesinados.

Hasta el momento las autoridades continúan trabajando para determinar los motivos de este crimen, toda vez que la influencer fue asesinada junto con toda su familia.

De manera adicional, se reportó que al realizar las inspecciones al taller mecánico, al menos 4 hombres fueron detenidos por la Fiscalía y presentados ante un juez donde rindieron su declaración.

Sin embargo, ante la falta de pruebas en su contra fueron liberados, para posteriormente abordar un vehículo que los esperaba afuera de las instalaciones.

Cámaras mostraron que dicho vehículo fue interceptado por hombres armados metros adelante, los cuales secuestraron a por lo menos 3 de ellos.

Por tal motivo los detenidos previamente fueron reportados como desaparecidos, toda vez que podrían conocer información que ayude al esclarecimiento del crimen.