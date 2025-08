¿Quién es Irene Gu? Influencer de Taiwán que fue encontrada muerta tras denunciar abusos de su ex novio.

Se dio a conocer que la creadora de contenido, Irene Gu, murió al ser víctima de su ex pareja sentimental.

Irene Gu era una influencer y creadora de contenido de Taiwán.

Al momento de su muerte, Irene Gu tenía 23 años de edad.

La influencer Irene Gu no estaba casada. Tenía una relación con un sujeto identificado con el apellido “Liu”, quien presuntamente la asesinó.

Al no conocer su fecha de nacimiento exacta, no se puede determinar qué signo zodiacal era Irene Gu.

La influencer Irene Gu no tiene hijos.

Irene Gu cursó una carrera bancaria, sin embargo, la abandonó para dedicarse a la creación de contenido.

La influencer Irene Gu trabajaba en clubes nocturnos de Taiwán.

En la red social Instagram, Irene Gu cuenta con 20 mil 500 seguidores.

La influencer de Taiwán, Irene Gu, fue encontrada muerta en el estacionamiento de un cine el pasado 29 de julio.

El medio Daily Mail detalla que el sospechoso, identificado con el apellido Liu, emboscó con su auto a la creadora de contenido y la asesinó.

Liu huyó a la casa de uno de sus abuelos, no obstante el 31 de julio, las autoridades lograron detenerlo.

Durante el interrogatorio, Liu confesó haber matado a su ex pareja Irene Gu.

De acuerdo con los reportes, la pareja tuvo un alterado por dinero, Liu acusó a Irene Gu de deberle más de 263 mil pesos.

Previo a ser encontrada muerta, en la plataforma Threads, Irene Gu compartió una captura de pantalla con una denuncia por violencia doméstica.

La publicación venía con un mensaje para su ex novio: "Si me golpeas, iré a la policía, ¿no?“.

En un segundo post, Irene Gu aseguró que la habían cuestionado por qué no bloqueaba a Liu, por lo que ella respondió:

“Alguien me preguntó por qué no lo bloqueo. Porque me encontrará; incluso les preguntó a mis compañeros si estaba en el trabajo, molestando a mis compañeros. Y lo más importante, ¡no le debo dinero!”

Irene Gu, influencer