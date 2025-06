Esto es lo que ha pasado con el asesinato de Valeria Márquez, la influencer de TikTok, a casi un mes de que tuviera lugar lo que apunta fue un feminicidio; esto se sabe de los avances del caso.

Fue el pasado 13 de mayo que Valeria Márquez fue asesinada en su salón de belleza, en Zapopan, Jalisco, por un presunto repartidor mientras la influencer realizaba un en vivo en su cuenta de TikTok.

Tras los hechos, se señaló a un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, Ricardo Ruiz Velasco “el doble R” como el sospechoso del asesinato de Valeria Márquez, así como a quien sería su empleada, aunque autoridades lo descartaron.

¿Qué ha pasado con el asesinato de Valeria Márquez? Estos son los avances del caso

El próximo viernes se cumple un mes del asesinato de Valeria Márquez, pero, ¿qué ha pasado con las investigaciones? La Fiscalía del Estado de Jalisco confirma que no hay avances en el caso ni órdenes de aprehensión.

Fue para medios de comunicación que el vicefiscal espéciala de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez, reconoció que no hay detenidos, ya que tampoco se han emitido órdenes de aprehensión por el asesinato de Valeria Márquez.

Sin embargo, las investigaciones continúan y hasta el momento han realizado entrevistas a 30 personas, entre ellas la trabajadora de la influencer de TikTok, además de que siguen recabando los mayores datos posibles.

En este tenor, las autoridades de Jalisco confirmaron que tanto la trabajadora como una amiga de Valeria Márquez, Vivian, quien fue señalada por internautas de complicidad en el asesinato, han cooperado con las investigaciones.

Pero también se hace la revisión de las cámara de seguridad que conforman el C5 y C4, así como de sistemas privados para dar con los responsables del feminicidio de Valeria Márquez.

El vicefiscal de Jalisco explicó que en el caso de Valeria Márquez se sigue el protocolo de investigación, ya que lo primero fue confirmar que hubo un delito, ahora falta identificar quién mató a la influencer de TikTok.

Vicefiscal de Jalisco reconoce pocos avances en el caso del asesinato de Valeria Márquez (Siker Noticias vía X)

¿Qué ha pasado con el asesinato de Valeria Márquez? Circula audio en donde la influencer denuncia abuso psicológico de su ex novio

Se dio a conocer en los últimos días un presunto audio de Valeria Márquez, en el que revela que su ex novio la violentaba psicológicamente, aunque se desconoce la veracidad de dicha grabación.

Acorde con lo dicho supuestamente por la influencer de TikTok, su ex novio le señalaba que no era una mujer a quien presentar ante sus conocidos debido a que “una dama no pasa de cama en cama”.

En el video, Valeria Márquez declaró que su ex novio la trató como basura al final, sin embargo, no mencionó si fue víctima de otro tipo de violencia tras el discurso con tendencias misóginas de quien fue su pareja.

Igualmente, la Fiscalía de Jalisco no ha señalado dicho audio ni si el ex novio de Valeria Márquez podría estar implicado en su feminicidio de alguna manera.