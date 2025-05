Tras la denuncia en contra de Erika, empleada de Valeria Márquez, una nueva polémica surgió en torno al feminicidio de la influencer de TikTok durante una transmisión en vivo.

En fechas recientes, una joven que se identificó como “Paola”, dijo que Erika habría sido la persona que le disparó a Valeria Márquez el 13 de mayo de 2025, según lo descrito en un video difundido por el youtuber Fabián Pasos, conocido como ‘Mafian’.

Sin embargo, hoy 30 de mayo, el youtuber hizo público un video con el que señaló que la abogada de Erika, Jazmín Escamilla, filtró su número telefónico para que deje de investigar el feminicidio de Valeria Márquez, por lo que recibió amenazas de muerte e insultos.

“Al filo de las 5 tarde, más o menos, comencé a recibir cientos de amenazas a mi número privado. Llamadas telefónicas que me advertían que yo sería el siguiente después de Valeria Márquez. Insultos y amenazas que me sugerían no continuar con mis videos y mi investigación pendeja”.

Fabián Pasos