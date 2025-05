En torno al feminicidio de Valeria Márquez, Erika, testigo clave de este caso, se presentó a declarar tras revelarse supuestas amenazas en contra de la influencer de TikTok.

De acuerdo con información de N+, Erika, la persona que estuvo presente durante el feminicidio de Valeria Márquez, y detuvo la transmisión en vivo de su celular, se presentó a declarar de manera voluntaria ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.

El feminicidio de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo, cerca de las 18:30 horas, cuando la víctima de feminicidio estaba dentro de su estética, “Blossom The Beauty Lounge”, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, mientras realizaba la transmisión en vivo en de un video de TikTok.

Valeria Márquez: Erika, testigo del feminicidio, elaboró un retrato hablado del presunto feminicida

Tras el feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco, Erika, testigo del feminicidio, se presentó a declarar sobre este caso ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde elaboró un retrato hablado del presunto feminicida.

Según información de N+, Erika acudió por voluntad propia ante las autoridades, en compañía de dos familiares. Sin embargo, hasta este momento, no se ha difundido la imagen que describió la persona que estuvo presente en la estética “Blossom The Beauty Lounge”.

En fechas pasadas, la Fiscalía de Jalisco rechazó que existiera una línea de investigación en contra de Erika, Vivian de la Torre, o de cualquier otra persona, por el feminicidio de Valeria Márquez.

Valeria Márquez: Abogada defiende a Erika de supuesto vínculo con el feminicidio de la influencer de TikTok

Sin embargo, luego de Erika fue señalada en redes sociales de tener un vínculo con el feminicidio de Valeria Márquez, su abogada defensora rechazó la participación de la joven en dicha agresión.

En ese sentido, la litigante dio a conocer un comunicado con el que explicó que Erika solo estuvo presente por motivos laborales en la estética “Blossom The Beauty Lounge”, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, durante el momento del feminicidio.

La abogada precisó que Erika se dedicaba al servicio de uñas dentro del salón de belleza del que era propietaria Valeria Márquez, por lo que rechazó toda participación en el feminicidio de la influencer de TikTok.

“Erika ha quedado emocionalmente devastada por lo ocurrido y sobre todo por la injusta carga que hoy enfrenta” Abogada

La representante legal de la joven argumentó que las acusaciones en contra de Erika no tienen fundamento, pues se tratan únicamente de un caso de “revictimización” en contra de quien presenció el feminicidio el pasado 13 de mayo, y llamó a las autoridades para solicitar ayuda.

Valeria Márquez habría recibido amenazas antes de ser víctima de femincidio

También en relación al feminicidio de Valeria Márquez, una supuesta amiga de la víctima dijo a los medios de comunicación que la infleuncer habría recibido amenazas antes de ser asesinadas.

“Hasta me dan ganas de llorar, a todo México nos impactó y está horrible, no se merece lo que le pasó, ella era un amor de persona, no te conocía y te sonreía”, expresó la joven.

En ese sentido, dijo que Valeria fue víctima de amenazas en un antro:

“¿por qué esas amistades? se supo que la amenazaron una vez en un antro, y la amenazaron diciendo ‘¿por qué te diviertes? Tú divirtiéndote y yo acá“. Supuesta amiga de Valeria Márquez

“Le decían ‘tu muerte está cerca’. En sí desconozco por qué le decían eso pero sí se llegaba a murmurar. Y le decían ‘fíjate con quien te relaciones’ y pues pasó la tragedia”, agregó dicha persona.

Dicho lo anterior, la supuesta amiga de Valeria aseguró que el video que dejó testimonio de feminicidio cuenta con pruebas del caso: