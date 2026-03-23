A un par de días del concierto de Los Fabulosos Cadillacs, el Auditorio Telmex de Zapopan informó que las personas que vistan playeras de futbol no podrán ingresar al evento.

A través de un mensaje en redes, el recinto dio a conocer la medida y advirtió que quienes incumplan con ella no podrán entrar al concierto y tampoco recibirán un reembolso.

El anuncio ha desatado la polémica, pues hay quienes advierten que el veto podría implicar un acto de discriminación e incumplimiento, por lo que se pide la intervención de Conapred.

Playeras de futbol quedan vetadas del concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex

El miércoles 25 de marzo, la agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs regresarán a Jalisco tras varios años de ausencia con un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan.

Sin embargo, la presentación que forma parte de la gira de celebración de los 40 años de la banda, ha comenzado a levantar polémica debido a que las playeras de futbol quedaron vetadas del evento.

Concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex (@AuditorioTelmex/X)

Así lo informó el Auditorio Telmex por medio de un mensaje que compartió en redes, en el que destacó que sin distinción alguna los asistentes que vistan playera de futbol no podrán entrar.

De la misma forma, el recinto resaltó que las personas que no atiendan la indicación y acudan con una prenda del estilo, no solo tendrán el acceso restringido, sino que tampoco no podrán pedir reembolso.

¿Es legal la prohibición de playeras de futbol en conciertos?

La medida del Auditorio Telmex para vetar las playeras de futbol en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs del 25 de marzo, ya generó una fuerte polémica en redes sociales.

Lo anterior debido a que usuarios han comenzado a acusar que la medida podría implicar un acto de discriminación que la Conapred estaría en condiciones de revisar y sancionar.

Auditorio Telmex (Cortesía)

Sin embargo, el veto a las playeras se ordenó para evitar altercados que arriesguen la seguridad, hecho que excluiría la medida de la dispuesto en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Es decir que al tratarse de una medida de seguridad, no se estaría excluyendo a una persona por su identidad, sino que se limita un objeto de vestimenta que puede generar riesgo.