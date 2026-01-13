El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco alzó la voz por el abandono del caso Rancho Izaguirre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto luego de los hallazgos al interior del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, los cuales sugerirían que se trataba de un sitio de adiestramiento y/o exterminio del CJNG.

Guerreros Buscadores de Jalisco exigen respuestas por caso Rancho Izaguirre

A través de redes sociales, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que las autoridades habrían dejado en el olvido la investigación por el caso Rancho Izaguirre del CJNG.

Esto luego de que la organización compartió fotos del Rancho Izaguirre, tomadas por un dron, las cuales permiten observar que el sitio se encuentra totalmente abandonado y sin la presunta presencia de autoridades.

Guerreros Buscadores de Jalisco alzan la voz por el abandono del caso Rancho Izaguirre (Guerreros Buscadores de Jalisco)

Por ello, Guerreros Buscadores de Jalisco manifestó que, mientras el Rancho Izaguirre se encuentra “pudriéndose en el olvido”, los criminales que allí estuvieron se encuentran en libertad.

En un texto, indicaron que su denuncia no se trata de un golpeteo político, sino de un “grito desesperado” de las víctimas.

Recordaron que al interior del Rancho Izaguirre se cometieron delitos como secuestro, trata de personas, asesinato , entre otros, por lo que no se trata de un lugar más.

Guardaron silencio para no afectar las investigaciones; sin embargo, reprocharon que en cambio recibieron “abandono, omisiones y mentiras”.

Asimismo, señalaron que las víctimas continúan huyendo para salvar sus vidas, como testigos clave del caso que se fueron a Estados Unidos, pues tienen temor de ser asesinadas por los integrantes del CJNG.