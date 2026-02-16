Jalisco marcará un antes y un después en la movilidad sustentable con la renovación más grande de bici pública en su historia, al incorporar bicicletas eléctricas al sistema Mi Bici y ampliar su infraestructura en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El gobernador Pablo Lemus Navarro presentó la expansión y electrificación del sistema, que en 2026 sumará 960 bicicletas eléctricas y 100 nuevas estaciones, consolidando a la metrópoli como la primera ciudad de América Latina con un sistema híbrido 100 por ciento compatible entre bicicletas mecánicas y eléctricas.

Pablo Lemus consolida a Jalisco como pionero en sistema híbrido de bici pública

Con esta ampliación, Mi Bici alcanzará 470 estaciones y 5 mil 039 bicicletas para junio de 2026, de las cuales 4 mil 079 serán mecánicas y 960 eléctricas, distribuidas en tres municipios del AMG.

A 11 años de su arranque (el 1 de diciembre de 2014) el sistema acumula 36 millones 128 mil 248 viajes y 205 mil 114 usuarios registrados, con un promedio actual de 12 mil viajes diarios.

Para 2026 se proyecta sumar 10 mil nuevos usuarios, lo que representará un crecimiento de 43 por ciento respecto a 2025, además de un incremento estimado de 60 por ciento en viajes diarios.

La Tarjeta Única al Estilo Jalisco podrá vincularse a la suscripción de Mi Bici, ampliando los beneficios para las y los usuarios del sistema.

Vamos a seguir invirtiendo en la modernización del equipamiento de Mi Bici, de la infraestructura y también vamos a crecer, digamos, en los distintos municipios, para que existan más usuarios. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Mi Bici eléctrica proyecta crecimiento histórico rumbo a 2030

La expansión continuará en los próximos años. Para 2030 se prevé la incorporación de 4 mil 571 bicicletas eléctricas adicionales y 430 nuevas estaciones.

Con ello, el sistema alcanzará 8 mil 650 bicicletas y 800 estaciones, duplicando en cinco años la infraestructura construida durante más de una década.

Este crecimiento permitirá colocar a Guadalajara al nivel de ciudades como Nueva York, París, Madrid, Montreal y Washington en materia de electromovilidad urbana.

Pablo Lemus presenta la renovación más grande de bici pública en Jalisco (ALICIA REYES)

Pablo Lemus amplía cobertura y tecnología de Mi Bici para llegar a más usuarios

Las 100 nuevas estaciones reforzarán el polígono Centro de Guadalajara con 32 puntos adicionales; la Zona Poniente sumará 44 estaciones en colonias como Jardines del Bosque, Chapalita y La Estancia.

También se ampliará la cobertura hacia la Zona Oriente rumbo a Tlaquepaque con 13 estaciones, y en Zapopan Centro se habilitarán 11 nuevos puntos.

Las bicicletas eléctricas serán de pedaleo asistido con conectividad en tiempo real y totalmente compatibles con la infraestructura actual. El sistema operará en alianza con Lyft Urban Solutions, empresa con presencia en 14 países.

La membresía anual se mantiene en 600 pesos. En el caso de las bicicletas eléctricas, cada desanclaje tendrá un costo de 10 pesos por trayecto de hasta 10 minutos, mientras que las mecánicas conservarán viajes ilimitados de 30 minutos.

Actualmente los trayectos promedio son de 12 minutos y 3 kilómetros; con la modalidad eléctrica se estima recorrer hasta 4 kilómetros en 10 minutos, lo que permitirá atraer a personas más jóvenes, mayores de 34 años y a más mujeres.

Con esta apuesta, Jalisco fortalece un modelo de movilidad pública sostenible, accesible y en expansión, acorde al crecimiento y dinamismo de la metrópoli.