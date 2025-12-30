Pablo Lemus Navarro presentó La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco, una herramienta que permitirá a las y los jaliscienses acceder de forma práctica y segura a servicios públicos, apoyos sociales y productos financieros del Gobierno estatal.

Durante su presentación, el gobernador de Jalisco destacó que esta iniciativa representa un paso firme hacia la modernización gubernamental y financiera, al concentrar en una sola tarjeta los servicios y programas que ofrece el estado, con un enfoque incluyente y accesible.

Tarjeta Única, la iniciativa del gobierno de Pablo Lemus

La Tarjeta Única permitirá a las y los beneficiarios recibir apoyos del Gobierno de Jalisco, utilizar el transporte público, acceder al Seguro Médico, así como obtener descuentos en multas y recargos de infracciones estatales, entre otros beneficios.

Este instrumento es personal, gratuito y sin cobro de anualidad, y cuenta con el respaldo de VISA y Broxel, lo que la posiciona como una herramienta única a nivel nacional.

Además, permitirá a las y los usuarios construir historial crediticio, generar rendimientos y, en etapas posteriores, acceder a créditos bancarios.

La Tarjeta Única también impulsa la inclusión financiera, ya que permitirá realizar depósitos y retiros, pagar servicios, hacer compras en línea, recibir remesas con tasas preferenciales y ahorrar con un rendimiento anual del 10 por ciento.

Gobierno de Jalisco presenta La Única, tarjeta para apoyos y servicios. (Cortesía )

Registro y acceso a la Tarjeta al Estilo Jalisco

En el caso de menores de edad, madres, padres o tutores podrán realizar el trámite correspondiente para que las y los beneficiarios accedan a los beneficios de La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco, garantizando un acceso incluyente a los programas del Gobierno estatal.

La tarjeta será de uso universal para todos los programas y apoyos del Gobierno de Jalisco, incluidos apoyos para guarderías, cuidadoras, personas con discapacidad y el sector del campo, así como el acceso a Seguro Salud Jalisco y a diversos trámites ante dependencias estatales.

El registro para obtener La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco, estará disponible a partir del 12 de enero de 2026 a través del sitio oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Las y los interesados deberán contar con la siguiente documentación:

INE vigente

CURP

Comprobante de domicilio en Jalisco

Correo electrónico

Número telefónico

La entrega de tarjetas iniciará el 19 de enero de 2026 en 11 módulos ubicados en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Ciudad Guzmán.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Jalisco avanza hacia un modelo más eficiente, accesible y cercano, al poner en manos de la ciudadanía una herramienta que concentra apoyos, servicios y soluciones financieras en un solo lugar.