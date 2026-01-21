Pablo Lemus y Real Madrid anuncian programa deportivo para niños de 11 a 15 años

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y Real Madrid anunciaron el Educacional Football Program, programa deportivo diseñado principalmente para niños de 11 a 15 años.

El programa de futbol de la Fundación Real Madrid ya se inauguró en Nuevo León y Querétaro en 2025, pero ahora también estará presente en Jalisco.

Pablo Lemus y Real Madrid confirman el Educational Football Program Jalisco para niños de 11 a 15 años

La presencia de la Fundación Real Madrid en México sigue creciendo luego de que Pablo Lemus confirmó una clínica para niñas y niños de Jalisco.

Como parte de nuestra gira de trabajo en España, nos reunimos con la Fundación Real Madrid, que impartirá clínicas deportivas por los siguientes cinco años a 750 niñas y niños de nuestro estado.



A través del Educational Football Program Jalisco, se impartirá la metodología… pic.twitter.com/kJemwcCDhp — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) January 20, 2026

Desde España, Pablo Lemus anunció que ha alcanzado un acuerdo con la Fundación Real Madrid para abrir el programa de futbol en Guadalajara, durante los próximos 5 años.

“Hemos materializado que la Fundación Real Madrid tenga su clínica permanente en Jalisco por los próximos 5 años” Pablo Lemus

El objetivo del Educational Football Program Jalisco es promover la formación integral de niñas, niños y jóvenes a través del deporte .

Esto bajo los valores que promueve la Fundación Real Madrid: como el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina y la superación personal.

Roberto Carlos, embajador de la Fundación Real Madrid, recibió al gobernador en la Ciudad Real Madrid para presentar la apertura del mencionado proyecto futbolístico en Guadalajara.

Esto es lo que se sabe sobre el Educacional Football Program Jalisco

La inauguración del Educacional Football Program Jalisco está prevista para el próximo 9 de febrero en las instalaciones del CODE Paradero.

El programa cuenta además con el patrocinio senior de la marca de agua Bluebay y el patrocinio junior de Granvita.

Se espera que se atienda a más de 700 niñas, niños y jóvenes, consolidándose como un espacio de formación deportiva y social, por lo que los participantes tendrán sesiones de entrenamientos regulares.

Pablo Lemus detalló que ya se tienen listas las dos canchas que se utilizarán para recibir a los niños, mismas que se encuentran a un lado del Velódromo de Jalisco, en Tlaquepaque.

Educational Football Program Jalisco tiene el objetivo de consolidar el deporte como una herramienta educativa y de transformación social .

True Sports, partner consolidado de la Fundación Real Madrid, continúa impulsando la realización de clinics y Educational Football Program, gracias a los cuales cientos de niños y niñas viven una experiencia única de fútbol y valores.

Con el Educational Football Program Jalisco se busca que los niños tengan:

Un desarrollo integral, no solo como jugadores sino como personas

Aprendan sobre el futbol con una metodología estructurada y adaptada a su edad

Tengan una formación con valores que puedan aplicar dentro y fuera de la cancha

El Educational Football Program Jalisco no es una academia para descubrir talentos en el futbol, sino una herramienta educativa.