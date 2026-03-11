El gobierno de Jalisco recuperó el Museo Nacional del Tequila, que fue cerrado por el ex alcalde Diego Rivera para usarlo como residencia y despacho privado.

La recuperación del inmueble se realizó el pasado 10 de marzo, luego de 9 meses de haber sido asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Jalisco recupera Museo Nacional del Tequila tras detención de Diego Rivera

El gobierno de Jalisco logró la recuperación del Museo Nacional de Tequila el 10 de marzo, asegurado por la FGR desde junio de 2025 luego de una denuncia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El Museo Nacional del Tequila es propiedad del gobierno de Jalisco; sin embargo, se encontraba bajo la figura de comodato a favor del ayuntamiento para que éste pudiera hacer uso cultural del inmueble.

Sin embargo, luego de que se identificaran obras y modificaciones sin la autorización del INAH, la institución levantó denuncias en contra del gobierno de Diego Rivera y buscó la recuperación del espacio.

Por este hecho, Diego Rivera tiene 4 denuncias en su contra por el cierre del museo, así como por su uso como despacho particular.

Asimismo, se resaltó que este inmueble permaneció cerrado al público desde marzo de 2025 y era utilizado como despacho y lugar de residencia.