El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que el Gobierno del Estado mantiene un despliegue coordinado con autoridades federales y municipales para recuperar de manera paulatina la normalidad en el territorio jalisciense, tras los hechos de violencia registrados en las últimas horas.

El mandatario estatal informó que se activó el protocolo de Código Rojo para resguardar a la población, en una reunión en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado y alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Pablo Lemus refrenda coordinación con el Gobierno de México para garantizar seguridad

El gobernador señaló que se mantiene comunicación permanente con municipios como Tapalpa y Puerto Vallarta, además de reiterar su compromiso de trabajar de manera conjunta con el Gobierno de México.

Lemus expresó su pésame por los elementos caídos y reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el trabajo de Omar García Harfuch, del general Ricardo Trevilla Trejo y de Rosa Icela Rodríguez, destacando el apoyo permanente de la Federación para restablecer la paz en la entidad.

Asimismo, reconoció la labor del personal de seguridad pública y de Protección Civil que continúa en tareas operativas.

Refuerzan operativos y avanza recuperación del transporte en Jalisco

Como parte del operativo, arribaron 2 mil nuevos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para patrullar las calles del estado, quienes ya se encuentran activos.

En materia de movilidad, el sistema de transporte público comenzó a recuperar su funcionamiento y se prevé que opere al 100 por ciento este martes.

Los servicios públicos municipales continúan brindándose con normalidad, mientras se trabaja para liberar en su totalidad las carreteras estatales y garantizar la libre circulación.

El mandatario indicó que los eventos masivos permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso y que las clases presenciales fueron canceladas de manera preventiva, con el objetivo de proteger a niñas, niños y docentes. Durante el día se realizará una evaluación para determinar la fecha oficial de regreso a las aulas.

Finalmente, Pablo Lemus llamó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales, reportar cualquier situación de riesgo y mantener un comportamiento prudente y responsable.

Subrayó que es momento de unidad entre poderes, municipios y sociedad para que Jalisco recupere plenamente la paz y la normalidad en sus actividades económicas y cotidianas.