Este lunes 29 de diciembre se registró una balacera en las inmediaciones de la plaza El Sol, ubicada en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco; atacantes iban por ‘El Prieto’.

De acuerdo con primeros reportes, el hecho tuvo lugar entre el cruce de la calle Brillante y la avenida Topacio, en la colonia Santa Eduwiges; la balacera duró alrededor de 10 minutos.

El enfrentamiento entre civiles, dejó dos muertos y cinco heridos, se informó en el noticiero N+

Testigos aseguran que un grupo de sujetos con chalecos tácticos y armas largas dispararon contra dos camionetas tipo RAM y un Lamborghini Urus de color naranja.

Se registra balacera en Zapopán (@Eloy_Arellano / Red Social X)

En redes sociales trascendió que el ataque iba dirigido a Alberto alias ‘El Prieto’, quien es muy conocido en el Mercado de Abasto de Zapopan, y quien habría muerto durante la balacera.

Ataque en Zapopan iba dirigido a Alberto alias 'El Prieto' (@PandadelAmor20 / Red Social X)

Ataque en Zapopan deja dos muertos y cinco heridos

Policías de Zapopan llegaron al lugar donde se registró la balacera; evento que tuvo lugar poco antes de las 10 de la mañana.

Informes oficiales señalan la muerte de dos hombres, de aproximadamente 40 años de edad, y al menos cinco personas lesionadas, entre ellas una mujer.

Todos ellos, de identidad desconocida, fueron trasladados a distintos hospitales del estado de Jalisco.

Policías y elementos de la Guardia Nacional (quienes llegaron varios minutos después del ataque), aseguraron una camioneta GMC Yukon y un Lamborghini Urus, donde se refugió una de las víctimas.

Así como acordonaron la zona a fin de asegurar cartuchos, permitir las labores periciales y el levantamiento de indicios, como parte de la investigación que busca esclarecer los hechos.

Se espera que las declaraciones de la víctimas así como la revisión de cámaras cercanas aceleren el proceso.