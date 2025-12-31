Autoridades y la agrupación musical confirmaron el asesinato del vocalista Giovanni Vera, ocurrido durante un ataque armado registrado en Irapuato, Guanajuato.

El hecho violento se produjo en una reunión familiar, cuando hombres armados irrumpieron en una calle de la colonia Los Presidentes, provocando víctimas y una persona lesionada.

Identifican a Giovanni Vera entre víctimas en Guanajuato

De acuerdo con reportes oficiales, el ataque a Giovanni Vera ocurrió el domingo 29 de diciembre en la calle Abelardo R. Rodríguez, donde la agresión interrumpió la convivencia familiar.

El saldo preliminar fue de cinco personas fallecidas, incluido Giovanni Vera; dos murieron en el lugar y tres más perdieron la vida posteriormente en un hospital.

Además, una mujer resultó herida durante el ataque armado en Irapuato y actualmente recibe atención médica, mientras autoridades mantienen seguimiento a su estado de salud.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y dar con los responsables del ataque.

Este hecho ha generado conmoción en Irapuato, donde habitantes y sectores culturales lamentaron la violencia registrada y exigieron mayores condiciones de seguridad para la comunidad.

En redes sociales, Banda Gota de Oro compartió un mensaje de despedida para su vocalista, recibiendo muestras de apoyo de músicos, seguidores y promotores.

Giovanni Vera, conocido como Gio Vera, murió a los 37 años, dejando un legado musical en la escena regional y un profundo impacto entre sus fans.