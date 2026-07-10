Jalisco registró una reducción del 48.3% en la incidencia de desapariciones durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con la Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Además, el porcentaje de localización de personas alcanzó 59.5%, el nivel más alto registrado en los primeros seis meses de un año desde 2019.

Durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2026 se recibieron mil 481 reportes de desaparición. De ellos, mil 259 corresponden a personas cuya desaparición ocurrió durante ese mismo semestre y 222 a casos registrados en años anteriores, pero reportados en este periodo.

Jalisco registra menos desapariciones durante el primer semestre de 2026

En comparación con el primer semestre de 2025, el número de reportes recibidos disminuyó 11.6%, mientras que la incidencia de desapariciones se redujo 9.2%.

Respecto a 2019, la disminución alcanza 44.1% en los reportes y 48.3% en la incidencia de desapariciones, de acuerdo con los datos oficiales.

Las cifras muestran una tendencia descendente en este delito durante los últimos años, con una reducción constante en el número de personas reportadas como desaparecidas.

Jalisco reduce 48.3% las desapariciones durante el primer semestre de 2026. (Cortesía)

Aumenta el porcentaje de localización de personas en Jalisco

De las mil 259 personas cuya desaparición ocurrió y fue reportada entre enero y junio de 2026, 750 fueron localizadas, lo que representa un 59.5% de localización.

Este porcentaje es 2.4 puntos porcentuales superior al registrado en el mismo periodo de 2025 y 10.2 puntos mayor al observado en 2019.

El Gobierno de Jalisco señaló que estos resultados reflejan avances en las acciones de prevención, búsqueda e investigación, así como en la coordinación entre las instituciones responsables de localizar a personas reportadas como desaparecidas.

Asimismo, indicó que continuará fortaleciendo las estrategias para mantener la tendencia de reducción en la incidencia de desapariciones y mejorar los resultados en materia de localización.