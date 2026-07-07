Jalisco fortaleció la preparación del personal de la línea de emergencias 911 con una capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos, cuyo objetivo es brindar contención emocional inmediata, estabilizar a personas en crisis y mejorar la toma de decisiones durante la atención de llamadas.

Como parte de esta estrategia, C5 Escudo Jalisco impartió un curso especializado para dotar a las y los operadores de herramientas que les permitan ofrecer una primera respuesta de apoyo emocional desde el primer contacto telefónico.

C5 Escudo Jalisco capacita a operadores del 911 en primeros auxilios psicológicos. (Cortesía)

C5 Escudo Jalisco fortalece la respuesta del 911 ante emergencias

La capacitación busca que el personal del 911 cuente con mayores habilidades para estabilizar emocionalmente a las personas que solicitan ayuda, facilitar la obtención de información precisa y garantizar una atención más eficiente mientras se canalizan los recursos de seguridad pública, servicios médicos o Protección Civil.

Durante el curso, las y los participantes desarrollaron técnicas de escucha activa, manejo adecuado del tono de voz, validación emocional e intervención breve para disminuir niveles de ansiedad, pánico o estado de shock durante las llamadas de emergencia.

Además, se reforzaron estrategias para generar un ambiente de calma que permita a los ciudadanos proporcionar datos esenciales, como la ubicación del incidente, la naturaleza de la emergencia y los riesgos presentes, información indispensable para clasificar correctamente el servicio y agilizar el envío de las corporaciones correspondientes.

El programa también contempla formación especializada para atender llamadas relacionadas con crisis de ansiedad, brotes psicóticos, violencia familiar, intentos de autolesión e ideación suicida, mediante protocolos de intervención telefónica orientados a mantener la comunicación y facilitar la llegada de los servicios especializados.

C5 Escudo Jalisco impulsa el autocuidado y la profesionalización de operadores del 911

Como parte de la capacitación, también se impartieron estrategias de autocuidado dirigidas al personal del 911, en reconocimiento a que diariamente atienden incidentes con una alta carga emocional.

Las y los operadores recibieron herramientas para identificar factores de desgaste profesional, fortalecer su resiliencia y manejar de mejor manera el estrés derivado de la atención continua de emergencias.

Estas acciones forman parte del proceso permanente de profesionalización que impulsa C5 Escudo Jalisco para fortalecer las competencias técnicas y humanas de quienes integran la línea de emergencias.