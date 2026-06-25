El director de Turismo de Mascota, Juan Antonio Salcedo, invitó a visitar Mascota, Jalisco, Pueblo Mágico desde 2015, para conocer su riqueza natural, histórica y gastronómica, así como la Ruta de Raicilla, una de las experiencias más representativas del destino.

Ubicado entre Guadalajara y Puerto Vallarta, en el corazón de la Sierra Madre Occidental, Mascota ofrece una amplia variedad de atractivos turísticos que combinan naturaleza, cultura y tradiciones para visitantes nacionales e internacionales.

Mascota, Jalisco ofrece una amplia variedad de atractivos turísticos que combinan naturaleza, cultura y tradiciones para sus visitantes. (cortesía)

Mascota conserva historia, cultura y tradiciones

El Director de Turismo de Mascota, Juan Antonio Salcedo, destacó que el municipio también ofrece una experiencia cultural que permite recorrer el Museo Arqueológico, donde se exhiben piezas pertenecientes a culturas como la olmeca y andina, además de visitar la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y el emblemático Templo Inconcluso.

Los visitantes también pueden recorrer las calles empedradas del Pueblo Mágico y disfrutar de uno de los paisajes más representativos desde el Cerrito de la Cruz.

Asimismo, puntualizó que uno de los principales atractivos del municipio es la Ruta de la Raicilla, donde los visitantes pueden conocer el proceso de elaboración de esta bebida con denominación de origen, producida a partir del agave Maximiliana de la mano de los propios productores.

Señaló que el destino cuenta con actividades de senderismo, recorridos en cuatrimoto por la sierra, visitas a la presa y espacios ideales para el turismo de aventura y ecoturismo.

Mascota, Jalisco ofrece una amplia variedad de atractivos turísticos que combinan naturaleza, cultura y tradiciones para sus visitantes. (cortesía)

Mascota mantiene una agenda de festividades durante todo el año

El Director de Turismo de Mascota, Juan Antonio Salcedo, informó que el municipio cuenta con un amplio calendario de celebraciones que fortalecen su identidad y atraen a visitantes durante todo el año.

Entre las actividades destacan las fiestas patronales de la comunidad de Navidad, del 10 al 26 de julio; las festividades en honor a Nuestra Señora de los Dolores, del 7 al 17 de septiembre; concursos de charrería; el evento “Charrería hasta los Huesos”, el 3 de noviembre; el Festival del Mariachi, el 21 de noviembre; y el Día Internacional de la Raicilla, que se celebrará los días 27 y 28 de noviembre.

Con esta oferta turística, Mascota, Jalisco fortalece su posicionamiento como uno de los Pueblos Mágicos más representativos del estado, al combinar naturaleza, historia, gastronomía y tradiciones que pueden disfrutarse durante todo el año.