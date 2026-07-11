Tras la aprobación del Congreso de Jalisco de la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que viven en el Espectro Autista, única a nivel nacional por los alcances que permitirán la atención especializada mediante la conformación de la Red de Centros Regionales de Autismo y Discapacidad Intelectual, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro celebró este avance como una herramienta legal que garantizará la atención integral.

Recordó el camino iniciado desde las administraciones que encabezó en Zapopan y Guadalajara, que hoy se consolida con la creación de la Red de Centros Regionales de Autismo y Discapacidad Intelectual.

Jalisco cuenta con la primera Red de Centros de Atención al Autismo y Discapacidad Intelectual, integrada por dos Centros de Autismo en Zapopan, el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual (CADI) en Guadalajara, el Centro Teletón Jalisco y el Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual en Tepatitlán de Morelos.

Además, la red se extenderá con un nuevo proyecto para atender la región Costa, con sede en Puerto Vallarta. También se proyecta que el próximo año los espacios se consoliden en Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno.

Ahora viene lo que le toca al Gobierno de Jalisco, asegurar recursos suficientes y la coordinación para que esta ley se aplique a cabalidad. El espectro autista es una de las condiciones que más está creciendo en todo el país, y por eso, Jalisco va a seguir fortaleciendo la atención para personas con autismo y discapacidad intelectual. Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco.

Pablo Lemus reconoce respaldo institucional y trabajo legislativo

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus indicó que desde el Gobierno de Jalisco se trabajará en la creación de políticas públicas, programas y proyecciones que permitan garantizar recursos suficientes para la aplicación de la ley.

Asimismo, destacó la labor de Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco, así como el impulso de las diputadas Mónica Magaña Mendoza, Diputada Local por el Distrito 10 de Zapopan, y Gabriela Cárdenas Rodríguez, Diputada Local por el Distrito 6 de Zapopan.

Quiero agradecer a las diputadas y diputados de las fracciones, porque esta ley se votó por unanimidad. Esto habla muy bien de Jalisco, aquí se entendió que esta causa está por encima de cualquier partido político. Esta ley blinda el sistema y la red de cuidados, así como el trabajo que iniciamos hace más de 12 años en Zapopan, y ahora avanza en todo Jalisco. Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco.

Nueva ley crea herramientas para ampliar la cobertura

Por su parte, Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco, señaló que la lucha social para mejorar las condiciones de quienes viven con Trastorno del Espectro Autista nació de las familias, especialistas, instituciones públicas, grupos y universidades después de más de un año de trabajo.

A las familias les digo de corazón: no están solas. Esta ley, que nació de su lucha, debe reflejarse en su día a día. En una mamá que accede a un diagnóstico temprano, en una niña o un niño que recibe apoyo en un centro especializado y en una persona adulta que vive con mayor autonomía. Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco.

Por su parte, Mónica Magaña Mendoza, Diputada Local por el Distrito 10 de Zapopan, afirmó que la legislación coloca los derechos de las personas con autismo y discapacidad intelectual en el centro de las políticas públicas.

Así, aseguramos que el diagnóstico oportuno, las terapias al alcance de todas y todos, y la atención de calidad en una Red de Centros Especializados, queden salvaguardados hoy por ley. Mónica Magaña Mendoza, Diputada Local por el Distrito 10 de Zapopan.

La normativa contempla la creación de un Registro Estatal de Personas con Autismo para identificar necesidades y dirigir apoyos a las regiones que más lo requieren.

La Diputada Local por el Distrito 6 de Zapopan, Gabriela Cárdenas Rodríguez, explicó que la ley también establece un Fondo Especial para el Autismo que permitirá garantizar recursos para la atención y protección de este sector.

Desde el Congreso, y en coordinación con el Gobierno de Jalisco, garantizaremos recursos para los centros especializados, diagnósticos, capacitación, apoyo a las familias y programas de inclusión. Gabriela Cárdenas Rodríguez, Diputada Local por el Distrito 6 de Zapopan.

La ley también contempla la creación de una Comisión Intersectorial para coordinar acciones en salud, educación, justicia, cuidados y asistencia social.

A través del Sistema DIF Jalisco, la Red de Centros de Autismo y Discapacidad Intelectual brindará atención cercana y especializada para las familias.

Con esta legislación, Jalisco fortalecerá la protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista y Discapacidad Intelectual mediante acciones enfocadas en diagnóstico oportuno, atención especializada, educación, salud, inclusión laboral y acceso a la justicia.