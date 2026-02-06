Mónica Magaña Mendoza es una de las figuras más dinámicas y jóvenes de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Actualmente se desempeña como diputada local por el Distrito 10.

En 2026, su papel en el Congreso ha sido fundamental para consolidar la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, además de presidir la Comisión de Higiene y Salud Pública, desde donde ha promovido políticas pioneras como la atención integral y gratuita para menores con diabetes tipo 1.

¿Quién es Mónica Magaña?

Mónica Paola Magaña Mendoza es abogada de profesión y una de las representantes más visibles de la nueva generación naranja. Su carrera política comenzó a los 19 años como Subdelegada Estatal de Jóvenes en Movimiento, convirtiéndose en una de las lideresas juveniles más precoces del país.

Se ha consolidado como un cuadro estratégico para el partido en la Zona Metropolitana de Guadalajara, trabajando estrechamente en los proyectos de Pablo Lemus Navarro.

Su ascenso ha sido constante, pasando de la gestión juvenil a la regiduría y, finalmente, al Poder Legislativo, donde se ha especializado en seguridad vial con proyección internacional, compartiendo el modelo de Jalisco en foros de Uruguay y Estados Unidos.

Mónica Magaña diputada local por el Distrito 10 en Jalisco. (@monica.maganam/Instagram )

¿Qué edad tiene Mónica Magaña?

Mónica Magaña está por cumplir 31 años de edad, manteniéndose como una de las legisladoras más jóvenes en la historia reciente de Jalisco.

¿Quién es el esposo de Mónica Magaña?

En mayo de 2023, la diputada contrajo matrimonio con Sergio Salinas. La ceremonia fue celebrada en la Finca San Javier, en la zona de Huaxtla, Jalisco.

Mónica Magaña diputada local por el Distrito 10 en Jalisco. (@monica.maganam/Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Mónica Magaña?

Al no contar con una fecha precisa de nacimiento de Mónica Magaña se desconoce su signo zodiacal.

¿Mónica Magaña tiene hijos?

Hasta el momento, la legisladora no tiene hijos, enfocando gran parte de su actividad pública en la protección de la infancia a través de leyes de salud.

¿Qué estudió Mónica Magaña?

Mónica Magaña es licenciada en Derecho por el ITESO. Además, tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University.

¿En qué ha trabajado Mónica Magaña?

Mónica Magaña mantiene una trayectoria dentro de la administración pública como militante de Movimiento Ciudadano, algunos de sus cargos más destacados son: