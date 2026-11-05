El programa Enchúlame la Escuela, impulsado por el proyecto comunitario Xona Rifa, ha beneficiado a más de 3 mil estudiantes de distintas instituciones educativas de Xonacatlán, en el Estado de México mediante acciones para recuperar y mejorar las instalaciones escolares.

La iniciativa, promovida por Ricardo Díaz Zepeda, busca ofrecer espacios más dignos y adecuados para el aprendizaje y la convivencia de niñas y niños, a través de jornadas de trabajo comunitario.

Xona Rifa impulsa el mejoramiento de escuelas

Como parte de las actividades de mejoramiento de escuelas, madres, padres de familia y voluntarios participan en la recuperación de las instalaciones educativas del municipio.

Estas jornadas permiten atender las condiciones de distintos espacios escolares y fortalecer la colaboración entre las comunidades y las instituciones educativas.

Ricardo Díaz Zepeda señaló que el objetivo es sumar esfuerzos para mejorar las condiciones de las escuelas y contribuir al desarrollo de niñas y niños, al considerar que la educación también requiere espacios seguros y adecuados.

Enchúlame la escuela en Xonacatlán (cortesía)

Más de 3 mil alumnos beneficiados en Xonacatlán

Con más de 3 mil estudiantes beneficiados, Enchúlame la Escuela mantiene sus acciones en distintas comunidades de Xonacatlán.

A través del trabajo comunitario y la participación ciudadana, Xona Rifa busca promover el cuidado y mejoramiento de los espacios educativos, así como la colaboración de las familias en la recuperación de instalaciones escolares.

El proyecto mantiene su presencia en el municipio con actividades orientadas a mejorar los entornos de aprendizaje y convivencia de la comunidad escolar.