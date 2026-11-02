Petróleos Mexicanos (Pemex) localizó la manguera de una toma clandestina en la zona de Tulpetlac, Ecatepec, en el Estado de México.

De acuerdo con los reportes, elementos de Salvaguardia Estratégica de Pemex localizaron la presunta toma clandestina en la colonia El Charco, Ecatepec de Morelos, a un costado de la autopista Siervo de la Nación.

Se desconoce si el combustible que transporta esta manguera es diésel o gasolina; sin embargo, ya se iniciaron las averiguaciones.

Pemex inicia investigación por toma clandestina de combustible en Ecatepec

Tras el hallazgo de la manguera de una toma clandestina de combustible en Ecatepec, Estado de México. Pemex inició con las investigaciones.

De acuerdo con los reportes, la manguera se localizó debajo de un puente vehicular; ahora se sigue el trayecto para determinar hasta dónde llega.

Sin embargo, se cree que esta toma clandestina conecta la zona identificada en la colonia El Charco directamente a una nave industrial.

Según tomas aéreas, la manguera conectaría con una nave industrial donde hay bidones amontonados en los que presuntamente se estaría almacenando el combustible.

Autoridades han señalado que, hasta el momento, se desconoce si el combustible en la toma clandestina es gasolina o diésel.

Asimismo, N+ destacó que la nave industrial está conectada con otras donde se acumulan bidones y tarimas.