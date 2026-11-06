En Apodaca, Nuevo León, investigan el robo de 148 jerseys de Tigres de y Rayados en una tienda deportiva, mercancía que sería equivalente a 500 mil pesos; ya se realizan cateos.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que el delito se llevó a cabo el 26 de septiembre, en una plaza comercial sobre la avenida Miguel Alemán, en Apodaca.

Por las investigaciones, se llevaron a cabo tres cateos en el transcurso de este 5 de noviembre, que derivaron con el hallazgo de bolsas plásticas que corresponden al reporte de robo.

Roban 148 jerseys de Tigres y Rayados en Apodaca, Nuevo León, con valor de 500 mil pesos

De acuerdo con lo dado a conocer, el 26 de septiembre, 148 jerseys de Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey, de diferentes tallas y tipos con un valor estimado de 500 mil pesos, fueron robados.

De momento, no se brindaron más detalles sobre el robo; los equipos o sus marcas —Adidas en el caso de Tigres y Puma en el de Rayados— no se han pronunciado.

Tampoco se han informado detenidos; sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León aseguró mediante redes sociales que continuarán con las investigaciones por robo de los jerseys de Tigres y Rayados.

En la tienda oficial de Tigres, el jersey de la actual temporada 2026/2027, ya sea de local o visita, tiene un costo de $2,999, o $3,199 en el caso de ser manga larga.

Los jerseys de Rayados tienen un costo similar, aunque la versión para aficionado ronda los $1,999, mientras que el de mujer tiene un precio de $2,499.

Investigan robo de 148 jerseys de Tigres y Rayados en Apodaca; valen 500 mil pesos (Fiscalía de Nuevo León)

Autoridades realizan cateos en Monterrey por robo de jerseys de Tigres y Rayados; dan con las bolsas

La Fiscalía y la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León llevaron a cabo tres cateos en domicilios de Niño Artillero y Hogares Ferrocarrileros, en Monterrey, por el robo de los jerseys de Tigres y Rayados.

Consecuencia de los cateos por robo a negocio, se encontraron en un domicilio diversas bolsas de plástico con impresiones que coinciden con el reporte del robo, así como etiquetas de precios.

Las autoridades también aseguraron un arma de fuego tipo escuadra de color negro, además, todo será sometido a análisis periciales para determinar su relación.