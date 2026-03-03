Mediante un comunicado, la Arquidiócesis de Guadalajara tachó de imprudente la comunicación del Padre Lolo sobre El Menchito.

“Consideramos que faltó prudencia y sensatez de parte de este sacerdote para abordar con anterioridad este asunto con quien deberían haberlo hecho dadas las características de esta relación”, indican. Oficina de Prensa y Comunicación Social del Arzobispado

Confirmando la autenticidad de la correspondencia enviada a una jueza federal en Estados Unidos, para solicitar misericordia para El Menchito en su proceso judicial, el arzobispado aclara que se trató de una petición de familiares.

Así como de un apoyo espiritual y no de un hecho delictivo ya que no se buscaba interferir con la justicia.

Para dejarlo más claro, la iglesia se dice dispuesta a colaborar con las autoridades si se requiere oficialmente su participación.

Iglesia considera imprudente, pero no delictiva, comunicación del Padre Lolo sobre El Menchito (Arzobispado de Guadalajara / Facebook)

Padre Lolo continuará oficiando en la Parroquia de San Juan Crisóstomo

Reiterando que las misivas enviadas y redactadas no son de carácter personal sino un acompañamiento espiritual, el cardenal Francisco Robles Ortega, líder de la Iglesia católica en Guadalajara, informó que el Padre Lolo no será suspendido.

Arquidiócesis de Guadalajara investiga al padre Lolo por cartas al CJNG (Especial)

¿Qué decían las cartas enviadas por el Padre Lolo?

El párroco José Dolores Aguayo González alias Padre Lolo, usando el membrete eclesiástico, envió dos cartas a una jueza federal de Estados Unidos en un período de cuatro años.

La primera carta, fechada el 25 de marzo del 2021, destaca las actividades filantrópicas y religiosas de Jessica Johanna Oseguera González.

En aquel momento, la hija de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, enfrentaba cargos por participar en transacciones financieras vinculadas con el lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un segundo escrito, fechado el 25 de enero del 2025, el Padre Lolo se presentó como director espiritual de Rubén Oseguera González alias El Menchito.

Quien, dijo, proviene de una “familia muy católica practicante” y que al ser un hombre “tocado por Dios” había reflexionado sobre su futuro.

Cabe mencionar que estas cartas de apoyo, comunes en procesos judiciales en Estados Unidos, son parte de la estrategia de la defensa.