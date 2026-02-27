José Dolores Aguayo González, conocido como “padre Lolo” está siendo investigado por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras intervenir para reducir la condena de El Menchito.

Esto de acuerdo a reportes de medios independientes y redes sociales, pues han circulado declaraciones sobre cartas a una jueza de Estados Unidos del padre Lolo para reducir la condena de Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Osegera Cervantes ‘El Mencho’, difunto líder del CJNG.

Padre Lolo habría mandado carta a Estados Unidos pidiendo reducir sentencia de El Menchito del CJNG

En redes sociales ha circulado la difusión de cartas atribuida al padre Lolo en la que supuestamente se menciona a Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo del difunto líder del CJNG, El Mencho para reducir su sentencia en Estados Unidos.

De acuerdo a la información de la periodista Laura Sánchez Ley, en febrero de 2026, surgieron reportes periodísticos y filtraciones de documentos judiciales en Estados Unidos que señalan que el Padre José Dolores Aguayo está bajo investigación las autoridades estadounidenses, como las agencias de la DEA o el Departamento de Justicia.

El padre Lolo habría mandado una carta a Estados Unidos abogando por El Menchito del CJNG (Especial)

Aparentemente, el Padre Lolo envió cartas personales a una jueza en Estados Unidos intercediendo por Rubén Oseguera González, alias “El Menchito” hijo del difunto líder del CJNG, en donde el sacerdote pedía “comprensión y misericordia” para el acusado durante su proceso judicial quien fue condenado en 2024 por tráfico de drogas.

Por lo que las autoridades estadounidenses investigarían si estas cartas y la cercanía del sacerdote con la familia de Oseguera representan únicamente una labor pastoral de “guía espiritual” o si existen nexos financieros o de colaboración más profundos con el CJNG.

Las cartas filtradas del sacerdote de la Arquidiócesis de Guadalajara, fueron enviadas en 2015 a una jueza estadounidense para abogar por clemencia hacia Rubén Oseguera González ‘El Menchito’ y su hermana Jessica ‘La Negra’, hijos de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, pese a cargos por narcotráfico y más de 100 homicidios atribuidos al primero.

Las misivas, firmadas por el sacerdote José Dolores Aguayo González, el Padre Lolo, describen a los acusados como católicos reflexivos y tocados por la misericordia divina, contrastando con testimonios judiciales de actos violentos como ejecuciones sumarias y disolución de cuerpos en ácido.