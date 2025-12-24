En Estados Unidos, el hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Oseguera el “Menchito”, presentó una apelación a su sentencia de cadena perpetua.

El pasado marzo, el “Menchito” fue sentenciado por narcotráfico tras declararlo culpable en septiembre 2024, condena que cumple en el penal de máxima seguridad de Florence, Colorado, Estados Unidos.

El “Menchito” presenta apelación a su sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos

Ante la corte federal de Washington, el “Menchito” presentó una apelación contra su cadena perpetua, la cual solicita reconsiderar o ser sometido a un nuevo juicio.

La defensa del “Menchito” asegura que tuvo un juicio injusto debido a que Estados Unidos no ha logrado su objetivo de arrestar a su padre, Nemesio Oseguera Cervantes.

Por lo mismo, se presentaron evidencias que no debían revelarse ante el jurado, testimonios que la defensa del “Menchito” señala de irreales, como el de Herminio Gómez “el Indio”.

El documento de apelación también señala que su familia y los mitos alrededor del CJNG convirtió la presunción de inocencia en contra del “Menchito”, razón por la cual es difícil obtener un juicio justo.

Rubén Oseguera González, "El Menchito" , detención 2015 (CUARTOSCURO)

Testimonios irreales: esto dijeron en contra del “Menchito” durante su juicio

Se argumenta en la apelación que hubo testimonios irreales durante el juicio de Rubén Oseguera que “rayaban la imaginación”, razón por la cual piden una nueva audiencia.

Entre los testimonios estuvieron Elpidio Mojarro, Oscar Nava “el Lobo” Valencia y fue clave Herminio Gómez “el Indio”, exdirector de la policía municipal de Villa Purificación y escolta del “Mencho”.

Y fue quien aseguró que Rubén Oseguera estuvo involucrado en una agresión contra un helicóptero del Ejército de México y que la idea de producir fentanilo en el CJNG fue del “Menchito” pese a negativas de su papá.