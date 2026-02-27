Estados Unidos ha decidido investigar al padre José Dolores Aguayo González, conocido como “Padre Lolo”, quien podría tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que se reveló que el Padre Lolo escribió cartas a jueces estadounidenses para reducir la condena de Rubén Oseguera, “El Menchito”, hijo de “El Mencho” y acusado de más de 100 crímenes relacionados con el CJNG.

Estados Unidos inicia investigación contra el Padre Lolo por nexos con el crimen organizado

Un nuevo caso sobre el CJNG ha salido a la luz: se trata del padre José Dolores Aguayo González, mejor conocido en Jalisco como el Padre Lolo, quien está siendo investigado por posibles nexos con la célula criminal.

De acuerdo a la información, el Padre Lolo, quien es párroco en Jalisco, es cercano al gobernador Pablo Lemus, y quien actualmente enfrenta una investigación en Estados Unidos por presuntos lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Estos datos sobre el Padre Lolo y la Arquidiócesis de Guadalajara, fue revelado la periodista Laura Sánchez Ley, lo cual ya ha generado controversia sobre la implicación de la Iglesia católica en casos de narcotráfico en Jalisco específicamente.

De momento, no hay confirmación oficial pública de cargos formales hasta ahora hacia el Padre Lolo, pues no aparece en comunicados del Departamento de Justicia de Estados Unidos ni de la DEA.