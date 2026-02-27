El sacerdote José Dolores Aguayo González, mejor conocido como el padre Lolo de Jalisco, está siendo investigado por Estados Unidos por posibles nexos con el CJNG por defender al Menchito, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es padre Lolo, José Aguayo sacerdote de Zapopan?

El padre Lolo es un sacerdote católico mexicano que sirve dentro de la Arquidiócesis de Guadalajara, principalmente en la zona de Zapopan y Guadalajara, Jalisco.

Es conocido por su labor pastoral en parroquias como San Juan Crisóstomo y por su participación activa en proyectos sociales y comunitarios.

Además, el padre Lolo ha fungido como vicepresidente de la Fundación Proyecto Kalós, una organización vinculada con el Arzobispado.

También se ha vuelto una figura mediática y muy popular en redes sociales gracias a su estilo carismático, su cercanía con la gente y su labor pastoral en la Basílica de Zapopan y otras parroquias de la zona.

El padre Lolo es identificado por su sentido del humor y por humanizar la figura del sacerdote en la vida cotidiana, aunque, últimamente ha salido a la luz sus posibles nexos con el CJNG al interferir con la condena de Ruben Oseguera ‘El Menchito’, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, líder del cártel y quien recientemente fue abatido por el Ejército y Guardia Nacional.

¿Qué edad tiene padre Lolo, José Aguayo sacerdote de Zapopan?

No hay información pública verificada disponible que especifique la edad o la fecha de nacimiento del padre Lolo.

¿El padre Lolo, José Aguayo sacerdote de Zapopan tiene esposa?

No, como sacerdote católico en la Iglesia Católica Romana, el padre Lolo está ordenado al sacerdocio y no puede casarse ni tener esposa, según el celibato clerical que rige a los sacerdotes diocesanos en México.

¿Qué signo zodiacal es el padre Lolo, José Aguayo sacerdote de Zapopan?

No hay datos públicos verificados sobre la fecha de nacimiento del padre Lolo, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿El padre Lolo, José Aguayo sacerdote de Zapopan tiene hijos?

No, al ser sacerdote católico diocesano, se espera que viva una vida de celibato, y por tanto no tiene hijos biológicos.

¿Qué estudió padre Lolo, José Aguayo sacerdote de Zapopan?

El padre Lolo, José Aguayo, realizó sus estudios eclesiásticos fundamentales en el Seminario de Guadalajara, donde cursó:

Humanidades

Filosofía

Teología

Estos estudios son el estándar requerido por la Iglesia Católica para recibir el Orden Sacerdotal.

¿En qué ha trabajado padre Lolo, José Aguayo sacerdote de Zapopan?

El padre Lolo ha realizado diversas labores pastorales y sociales, entre ellas:

Ministerio parroquial: ha servido como párroco y vicario en parroquias como San Juan Crisóstomo en Zapopan y ha participado en actividades comunitarias.

Proyectos sociales: coordina iniciativas como “10 mil Navidades en una”, que reparte cenas a personas en situación de vulnerabilidad en múltiples parroquias de la zona metropolitana de Guadalajara.

Fundación Proyecto Kalós: participa como vicepresidente y promueve eventos religiosos y culturales destinados tanto a la evangelización como a la promoción social y cultural.

Eventos comunitarios: ha participado en festivales, apoyos a comunidades vulnerables y colaboración con otros grupos civiles y religiosos en actividades de ayuda y promoción cultural

El padre Lolo, José Aguayo sacerdote de Zapopan, esta siendo investigado por Estados Unidos por posibles nexos con el CJNG

Recientemente, el Padre Lolo ha estado envuelto en una controversia legal y mediática debido a señalamientos que lo vinculan con el entorno del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pues en este mes de febrero de 2026, surgieron reportes periodísticos y filtraciones de documentos judiciales en Estados Unidos que señalan que el Padre José Dolores Aguayo está bajo la mira de las autoridades estadounidenses como la DEA y el Departamento de Justicia, aunque no se ha confirmado.

Esto debido a cartas que escribió a la Corte de Estados Unidos y a una jueza intercediendo por Rubén Oseguera, alias “El Menchito”, hijo del Mencho, líder del CJNG.

En dichas misivas, el sacerdote pedía “comprensión y misericordia” para el acusado durante su proceso judicial.