Autoridades del estado de Jalisco reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Jaime Arias García, empresario joyero que estaba en calidad de desaparecido desde el martes 26 de mayo.

De acuerdo con lo indicado en lo reportes, los restos sin vida del hombre de 74 años de edad fueron localizados en un paraje de la Carretera Estatal el Grullo-Ciudad Guzmán.

Cabe destacar que Jaime Arias fue visto con vida por el última vez en las inmediaciones de la colonia Centro de San Gabriel, en donde realizó compras en una tienda de conveniencia.

Jaime Arias, empresario joyero, fue encontrado muerto Jalisco

La Fiscalía de Jalisco informó el hallazgo del cuerpo sin vida de Jaime Arias García, empresario joyero de 74 años que estaba desaparecido tras ser visto por última vez en Arandas.

El cuerpo del hombre fue localizado el 29 de mayo de 2026 a la altura del kilómetro 86 de la carretera El Grullo–Ciudad Guzmán, en un paraje conocido popularmente como “Floripondio”.

Jaime Arias, empresario joyero (Especial)

Autoridades detallaron que el hallazgo ocurrió tras labores de búsqueda en la zona, donde también se había encontrado previamente su camioneta con rastros de sangre en Ciudad Guzmán

La confirmación oficial del fallecimiento generó consternación en el gremio joyero de Jalisco, que reconocía a Arias García como figura relevante y líder empresarial con trayectoria de varias décadas.

Jaime Arias, empresario joyero, había sido reportado como desaparecido en Jalisco

El martes de 26 de mayo, el empresario joyero, Jaime Arias García, inició un trayecto desde el centro del municipio de Arandas, Jalisco para llegar a un punto conocido como Cuatro Caminos.

Familiares del empresario dieron a conocer que el hombre fue visto realizando compras en una tienda de conveniencia en colonia Centro de San Gabriel y luego partió a su destino en compañía de su chofer.

Jaime Arias, empresario joyero (Especial)

Sin embargo, Jaime Arias no arribó al sitio en cuestión, además de que su familia y amigos perdieron comunicación con él, por lo que horas más tarde fue reportado como desaparecido.

Ante ello, se dio inicio a un despliegue para realizar una búsqueda del empresario, además de que la Cámara de Joyería Jalisco emitió un comunicado pidiendo ayuda al gobierno del estado de Jalisco.

De forma paralela, la Comisión de Búsqueda del Estado emitió una ficha de localización en la que se pidió la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero del empresario.

No obstante, la tarde del 29 de mayo, la Fiscalía General de Estado (FGE) informó a medios locales que el cuerpo sin vida de Jaime Arias fue localizado, pero no agregó mayores detalles.