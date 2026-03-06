La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno de México desplegó en el estado de Jalisco una estrategia interinstitucional con la que se brindaron más de 91 mil servicios y trámites a la población, como parte del eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia.

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que estas acciones incluyeron actividades sociales, recuperación de espacios públicos, jornadas comunitarias y el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual la ciudadanía entregó 82 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo.

Gobierno federal impulsa acciones de paz en Jalisco

En este programa participan la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, y se implementó en siete municipios del estado con el objetivo de disminuir la presencia de armas y contribuir a la construcción de entornos más seguros.

Icela Rodríguez detalló que los municipios prioritarios de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque concentraron buena parte de las actividades, donde se recorrieron 33 colonias mediante brigadas que realizaron 32 mil 806 visitas casa por casa.

De acuerdo con las cifras oficiales, en Tlajomulco se otorgaron más de 32 mil servicios, se visitaron 12 mil hogares en 14 colonias, se instalaron 11 Comités de Paz y se llevaron a cabo 14 Ferias de Paz y 17 Jornadas por la Paz, con la participación de más de 8 mil personas.

Programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” logra canje de 82 armas en Jalisco (cortesía)

Por otro lado, en Tlaquepaque se brindaron más de 59 mil servicios y trámites, se realizaron más de 20 mil visitas domiciliarias en 19 colonias, además de 19 Ferias de Paz, nueve Jornadas por la Paz y la instalación de 18 Comités de Paz. También se logró la recuperación de cinco espacios públicos.

La funcionaria informó que las Mesas de Paz han sido mecanismo clave de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. En total se realizaron 52 sesiones de la Mesa de Paz Estatal, 3 mil 876 regionales y seis interregionales, en las que se alcanzaron 183 acuerdos para mejorar la seguridad y el bienestar de la población.

Rodríguez destacó que estas acciones son gracias a la coordinación permanente con el gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus Navarro, así como con los ayuntamientos de los distintos municipios.

Estrategias para jóvenes incluyen nuevos planteles de bachillerato en Jalisco

Además, se han organizado 278 Jornadas por la Paz con la participación de más de 100 mil personas, donde se desarrollaron ferias deportivas, talleres de prevención, tequios comunitarios, capacitaciones a servidores públicos y difusión de la Cartilla de Derechos.

Como parte de las estrategias dirigidas a la juventud, el Gobierno de México anunció la construcción de 22 planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, la creación de cuatro Telebachilleratos Comunitarios y la ampliación de dos Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios.

Además, se plantea la construcción de cuatro Centros Comunitarios México Imparable en Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Jalisco y Zapopan, además del programa “Jóvenes Unen al Barrio”.

Finalmente, se informó que durante este mes la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realizará en Guadalajara y Zapopan competencias clasificatorias nacionales y regionales en disciplinas como ciclismo, karate, natación artística, ajedrez, boxeo y taekwondo.