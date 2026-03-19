Jalisco se ha posicionado como uno de los estados del país más confiables para atraer inversión extranjera, pues durante el cuarto trimestre del 2025, la entidad se colocó en el segundo lugar en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), con 221.97 millones de dólares captados, sumando un total de mil 256.22 millones de dólares en inversión durante todo el 2025.

Jalisco se posiciona como líder en inversión extranjera en México

De acuerdo con la Secretaría de Economía, este resultado se ha dado gracias a la estrategia de Jalisco, que consiste en generar un ecosistema económico que combina la innovación, talento y competitividad, factores que son clave en las condiciones actuales.

Jalisco se posiciona como uno de los territorios más confiables para invertir (cortesía)

Asimismo, se señaló que Jalisco se posicionó por encima de la tendencia nacional, pues mientras a nivel país la captación de capital extranjero registró un crecimiento anual del 10%, Jalisco reportó un incremento de 14%.

Estos resultados indican que las empresas no solo llegan, sino que deciden expandirse, generando un crecimiento en la inversión del 51% respecto al año anterior.

Jalisco se posiciona como uno de los territorios más confiables para invertir (cortesía)

Entre las empresas que dominan la inversión extranjera se encuentran las manufactureras, las cuales son el principal motor de crecimiento. Asimismo, Jalisco cuenta con la presencia de Estados Unidos, Alemania y Japón como principales países inversionistas.

Jalisco se ha convertido en destino atractivo para la inversión extranjera, con condiciones de competitividad, confianza y crecimiento económico.