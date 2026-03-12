El gobernador Pablo Lemus ratificó que las y los estudiantes de la entidad contarán con una tarifa preferencial de cinco pesos en el transporte público durante toda su administración. Esta determinación tiene como objetivo central combatir la deserción escolar y brindar certeza económica a los jóvenes jaliscienses.

La política de movilidad busca que el costo del traslado no sea un impedimento para que los alumnos permanezcan en las aulas. Al asegurar este precio por todo el sexenio, el gobierno estatal establece un compromiso a largo plazo con la formación académica y el desarrollo profesional de la juventud.

Pablo Lemus garantiza transporte accesible para todas las escuelas

El titular del Ejecutivo estatal precisó que el beneficio de cinco pesos es universal, por lo que incluye a estudiantes de planteles públicos y privados en todo Jalisco. Con esta medida sin excepciones, se fortalece uno de los esquemas de apoyo a la movilidad más robustos y equitativos del país.

Para hacer válido el descuento, los usuarios disponen de diversos métodos de pago ya integrados al sistema estatal. La tarjeta de Mi Pasaje se mantiene vigente y sin modificaciones operativas, al igual que la denominada Tarjeta Única al Estilo Jalisco, facilitando el acceso al beneficio.

El gobernador destacó que también es posible acceder a la tarifa reducida mediante la tarjeta Yo Jalisco. Asimismo, la credencial de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que incluye un chip tecnológico para recargas y pagos electrónicos, sigue siendo un mecanismo oficial para utilizar el transporte.

La disponibilidad de múltiples herramientas de pago asegura que el apoyo sea fácil de utilizar para cualquier estudiante en el estado. Con este blindaje tarifario, la administración de Pablo Lemus reduce el gasto operativo de las familias y promueve un entorno propicio para el éxito escolar de miles de jóvenes.