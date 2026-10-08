La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí alertó a familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) ante posibles llamadas o mensajes de personas que se hacen pasar por funcionarios, abogados o autoridades penitenciarias para ofrecer gestionar una preliberación o libertad anticipada a cambio de dinero.

La dependencia recordó que los programas de preliberación y libertad anticipada son gratuitos y que los procedimientos se realizan por las vías institucionales correspondientes, conforme a los requisitos establecidos por la ley.

SSCP alerta por fraude con falsas promesas de liberación (cortesía )

SSPC pide no realizar depósitos por supuestas liberaciones

Ante una llamada o mensaje sospechoso, la Secretaría recomendó:

No proporcionar datos personales ni información financiera.

No realizar ningún pago o depósito.

Colgar y evitar continuar la comunicación.

Verificar directamente con el centro penitenciario, el abogado o el defensor público.

La SSCP enfatizó que nadie puede garantizar la libertad de una PPL a cambio de dinero y pidió a las familias informarse y verificar cualquier supuesto trámite antes de proporcionar información o realizar algún pago.

SSCP alerta por fraude con falsas promesas de liberación (cortesía )

Autoridades reciben denuncias por posibles fraudes

Las dependencias correspondientes ya presentaron denuncias ante las autoridades competentes por los casos en los que personas afectadas reportaron este tipo de situaciones. Ante cualquier duda o sospecha de la comisión de un fraude, la ciudadanía puede comunicarse con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social al (444) 128 04-01 y 04.

También está disponible la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí en el teléfono (444) 198 5500 y mediante WhatsApp al 4446560146.

SSCP alerta por fraude con falsas promesas de liberación (cortesía )

La SSPC reiteró el llamado a verificar cualquier información relacionada con procesos de libertad anticipada y evitar entregar dinero a personas que prometen gestionar estos beneficios.