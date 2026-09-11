Usuarios en redes sociales acusan que Vanelly Zavala, organizadora de las “Tandas Vane” en el estado de Nuevo León, fingió su muerte para cometer fraude y quedarse con un millón de pesos.

De acuerdo con la información, Vanelly Zavala invitaba a sus seguidores a adquirir distintos productos como cámaras, pantallas, iPhones, electrodomésticos, libreros y otros muebles mediante tandas.

Tandas Vane: así habría sido el fraude para quedarse con un millón de pesos (Captura de pantalla)

Así funcionaba el esquema de Tandas Vane; Vanelly Zavala habría defraudado por un millón de pesos

El mecanismo consistía en reunir a un grupo de personas interesadas en adquirir determinado producto y establecer una cantidad de dinero que cada participante debía aportar periódicamente.

A cada integrante se le asignaba un número o turno. En cada periodo, los participantes realizaban su aportación y, con el dinero reunido, se adquiría el artículo correspondiente para entregárselo a la persona que tenía el primer número.

Posteriormente, el grupo volvía a realizar sus aportaciones durante el siguiente periodo. Con el dinero acumulado se compraba nuevamente el producto y se entregaba al participante que tenía el segundo turno.

El mismo procedimiento continuaba hasta completar todos los números de la tanda. De esta manera, quienes participaban debían mantener sus pagos para que cada integrante recibiera el artículo que había elegido.

El conflicto surgió cuando Vanelly Zavala dejó de responder y comenzaron a acumularse los pagos pendientes. Los afectados la señalan de haberse quedado con el dinero que habían entregado para las tandas.

Posteriormente, comenzaron a difundirse esquelas de la muerte de Vanelly Zavala y la invitación para velarla en Capillas Funerarias La Fe. El establecimiento negó que el cuerpo de la joven se encontraba en el lugar.

Vanelly Zavala habría fingido su muerte para no pagar una tanda de un millón de pesos (Redes sociales)

En los grupos de WhatsApp de las Tandas Vane, los usuarios hicieron cuentas del adeudo y estiman que Vanelly Zavala debe cerca de un millón de pesos. Hasta el momento, no se ha confirmado su muerte de manera oficial.