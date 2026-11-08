Ricardo fue vinculado a proceso por haber cometido un presunto fraude al adquirir dos pinturas atribuidas a los artistas mexicanos Frida Kahlo y Alfaro Siqueiros.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría obtenido las obras mediante engaños en 2020, ofreciendo como garantía de pago dos inmuebles que no le pertenecían.

Ricardo fue detenido el 31 de octubre de 2026 en Aguascalientes; tres días después, durante su audiencia inicial del 3 de noviembre, el juez de control dictó su prisión preventiva.

Frida Kahlo (@fridakahlo / Instagram)

Ricardo presentó escrituras falsas para adquirir en 2020 pinturas atribuidas a Frida Kahlo y Siqueiros

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que Ricardo fue vinculado a proceso por un juez de control por su presunta participación en el delito de fraude.

Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2020 en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX, cuando la víctima entregó dos pinturas de Frida Kahlo y Siqueiros por un precio acordado de 25 millones de pesos.

La Fiscalía de CDMX acusa a Ricardo de utilizar escrituras falsas para adquirir pinturas valuadas en 25 millones de pesos. (Cortesía)

Ricardo ‘N’ presentó como garantía de pago un par de escrituras que supuestamente acreditaban su propiedad de dos inmuebles, documentos que fueron desmentidos y denunciados como falsos por el propio notario.

Al no recibir el pago dentro del plazo acordado, la víctima solicitó la entrega del dinero o la devolución de las pinturas; no obstante, fue objeto de insultos y amenazas si decidía denunciar los hechos.

Mural de David Alfaro Siqueiros en la UNAM (Gaceta UNAM)

¿Cuáles son las pinturas de Frida Kahlo y Siqueiros implicadas en el fraude?

Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia de CDMX no ha compartido imágenes de las dos pinturas involucradas en la transacción, por lo que hasta el momento se desconoce cuáles son esas obras atribuidas a Frida Kahlo y Siqueiros.

Tampoco se informó el estado actual de ambas piezas que fueron confiadas hace seis años a Ricardo ‘N’, quien permanece en prisión preventiva, con el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.