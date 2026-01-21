La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la captura de Eduardo Salvador “N”, presunto responsable del ataque que cobró la vida de una mujer y su hijo adolescente, además de dejar gravemente herida a una niña, hechos ocurridos en el municipio de Zapopan en marzo de 2025.

La detención se logró con el apoyo de autoridades del estado de Veracruz, particularmente de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, como resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional.

Captura de Eduardo Salvador “N” tras meses de investigación

Las investigaciones iniciaron desde marzo de 2025, cuando se registró el crimen, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios y la Comandancia de Feminicidios, cuyos trabajos de campo permitieron identificar al presunto agresor y obtener una orden de aprehensión, cumplimentada en territorio veracruzano.

El detenido será trasladado a Jalisco, donde se le investiga por tres delitos:

Feminicidio, en agravio de una mujer de 37 años

Homicidio, en perjuicio de un adolescente de 16 años

Tentativa de feminicidio, contra una niña de 10 años

El ataque ocurrió al interior de una finca ubicada en el fraccionamiento Capital Norte, en Zapopan.

De acuerdo con las indagatorias, la madrugada del 3 de marzo de 2025 fueron localizados sin vida la mujer y su hijo adolescente, quienes presentaban heridas provocadas por un objeto contundente. En otra habitación fue encontrada la niña con vida, con lesiones de características similares.

Tras el crimen, Eduardo Salvador “N” presuntamente huyó del lugar, permaneciendo prófugo durante varios meses.

Un caso que conmocionó a Jalisco y generó atención nacional

El caso fue atendido por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, debido a la gravedad y brutalidad de los hechos, que generaron conmoción a nivel estatal, nacional e internacional.

Las autoridades señalaron que el detenido es expareja de la mujer víctima y que, tras el avance de las investigaciones, se pudo establecer su presunta participación directa en el ataque.

Además, se informó que el hombre cuenta con antecedentes en el estado de Sinaloa, relacionados con hechos previos en los que también perdió la vida una mujer, quien era su pareja sentimental en ese momento.

La Fiscalía del Estado de Jalisco subrayó que no habrá impunidad en este caso y reiteró que las investigaciones continuarán hasta lograr una sentencia ejemplar contra quien resulte responsable.