A cinco años de registrarse el feminicidio de Jessica González, el Poder Judicial de Michoacán confirmó la sentencia de 50 años de cárcel contra el responsable y exnovio de la víctima, Diego Urik Mañón.

De igual manera, se ratificó que Diego Urik deberá pagar la cantidad de 1 millón 246 mil 986 pesos y 40 centavos, a modo de indemnización y por gastos mortuorios a los familiares de Jessica González.

Diego Urik saldría de la cárcel con 65 años por feminicidio de Jessica González

La sentencia de 50 años de cárcel contra Diego Urik se da luego de que, en noviembre de 2023, un magistrado redujera su condena a 42 años al considerar como atenuante la edad del sentenciado.

Jessica González (@WippoxYisus)

Por este crimen, el Poder Judicial de Michoacán también acreditó reparación del daño moral a la familia de Jessica González, monto que será definido en la etapa de ejecución de sentencia.

Dado que sentencia de Diego Urik deberá comenzar desde el 30 de septiembre de 2020, día en que fue detenido con 18 años, el feminicida de Jessica González podría salir en libertad con 65 años.

El caso de Jessica González marcó un antes y después en Michoacán al visibilizar la violencia contra las mujeres, así como por motivar protestas y exigencias de justicia en todo el país.

La indignación se desató aún más cuando la necropsia de ley determinó que Jessica González no solo murió por múltiples contusiones, pues además se comprobó que fue víctima de violación por Diego Urik.