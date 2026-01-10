Elementos de la policía del estado de Jalisco detuvieron en Zapopan a Daniel “N”, alías “el Parce”, por su presunta participación en estafas gota a gota y las llamadas rifas colombianas.

De acuerdo con la información, el Parce no es ciudadano mexicano, por lo que fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para aclarar su estatus jurídico y migratorio.

Estafas (Cortesía / Especial)

Luego de trabajos de inteligencia, la policía de Jalisco logró detener a el Parce, joven de 26 años de edad ligado a estafas de gota a gota y rifas colombianas en este estado.

La detención de el Parce se ejecutó en la colonia Valle de los Molinos, en Zapopan y, según la fuentes, el implicado intentó escapar, pero fue interceptado por elementos policiales.

Entre las pertenencias del detenido se encontraron diversos objetos presuntamente relacionados con la operación de máquinas tragamonedas, que servirían para realizar estafas a la población.

Dado que el Parce no logró acreditar su estancia legal en el país, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para continuar con el proceso correspondiente.

Cabe mencionar que el detenido fue vinculado con rifas colombianas que consisten en ofrecer boletos a bajo precio con regalos deslumbrantes, pero el sorteo nunca se realiza y los vendedores desaparecen.