Para fortalecer la oferta turística de Jalisco durante la temporada de Día de Muertos, ampliar la llegada de visitantes y mostrar la diversidad de tradiciones que distinguen a sus municipios, el Gobierno de Jalisco presentó la segunda edición del Festival de las Almas, que reunirá más de 350 actividades del 24 de octubre al 15 de noviembre.

El encuentro es organizado por la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado, con una programación que integra cultura, gastronomía, arte, patrimonio y entretenimiento, a partir de las expresiones propias de cada destino.

La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, señaló que la diversidad de expresiones, paisajes y vocaciones turísticas del estado representa una de sus mayores fortalezas y, al mismo tiempo, un reto para comunicar toda su oferta bajo un mismo concepto.

Si algo va a distinguir esta celebración al Festival de las Almas en Jalisco, precisamente va a ser la diversidad, porque en cada municipio se van a encontrar una expresión, una actividad, una forma de celebrar distinta. Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco

Esta segunda edición incorpora a San Pedro Tlaquepaque, Sayula, Mazamitla, Lagos de Moreno y Cocula, que se suman a Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala, Puerto Vallarta y Zapotlanejo.

Festival de las Almas Jalisco 2026 (cortesía )

El proyecto del festival evolucionó de una propuesta centrada en instalaciones visuales hacia un festival integral que articula las celebraciones de cada municipio bajo una narrativa común, sin perder las expresiones que distinguen a cada destino.

Festival de las Almas suma experiencias en municipios de Jalisco

Por su parte, la directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, Lorena Martínez Ramírez, destacó que el Festival de las Almas incorpora a las comunidades en la construcción de las experiencias y suma espacios emblemáticos del estado a una programación que combina tradición, cultura y entretenimiento.

Participarán los pescadores y sus barcas para dar un espectáculo que realmente creo que va a ser memorable. Por primera vez hemos sumado a todas las escuelas, a toda la comunidad para que participen desde sus comercios y vamos a hacer una intervención desde el ingreso de Chapala con la ofrenda del agua, inspirados en el lago. Lorena Martínez Ramírez, directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco

En Guadalajara, la Plaza Guadalajara se transformará en la Plaza de las Almas; mientras que en las distintas sedes habrá instalaciones monumentales, desfiles, propuestas gastronómicas y actividades culturales. La programación será gratuita.

La subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, Nathalie Desplas, reconoció la integración de las celebraciones que ya forman parte de las comunidades y su incorporación a una agenda estatal.

Lo que han hecho es agregar más y más eventos en 11 municipios, más de 350, es todo un reto, y agruparlas para hacer un festival maravilloso que llegó para quedarse. Nathalie Desplas, subsecretaria de Turismo del Gobierno de México

Entre las experiencias destacan una Catrina de 22 metros en Zapotlanejo, catrinas monumentales en Lagos de Moreno, una gran ofrenda de barro en San Pedro Tlaquepaque y una Gran Cabalgata con más de 200 charros de gala, además de propuestas gastronómicas, paquetes de hospedaje y actividades participativas.

Festival de las Almas Jalisco 2026 (cortesía )

Día de Muertos en Jalisco se complementará con otros eventos

El director ejecutivo de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, Gustavo Staufert Buclón, invitó a quienes viven en Ciudad de México a conocer los distintos destinos que forman parte de esta celebración.

Si ya lo conocen en la Ciudad de México, que es extraordinario, dense una vuelta, además de Guadalajara, además de Mazamitla, además de Cocula, a Tlaquepaque. Gustavo Staufert Buclón, director ejecutivo de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara

Como parte de la agenda de cierre de 2026, Jalisco también contará con los Premios HEAT, que se realizarán el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, con más de 300 figuras nominadas y actividades del 30 de octubre al 5 de noviembre.

A esto se suman las Fiestas de Octubre, del 2 de octubre al 12 de noviembre, que del 27 de octubre al 2 de noviembre incorporarán una experiencia especial de Día de Muertos, así como Calaverandia, propuesta contemporánea de esta tradición en Guadalajara.

Con esta presentación, Jalisco extiende a todo el país la invitación a descubrir las distintas formas en que sus municipios viven el Día de Muertos, una celebración que suma tradición, identidad, cultura y experiencias para visitantes y comunidades.