Maldita Vecindad celebrará cuatro décadas de trayectoria con un espectáculo especial de Día de Muertos que combinará música, tradición y memoria colectiva en la Arena CDMX.

Bajo el nombre “Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda a los ancestros”, la agrupación ofrecerá una experiencia inspirada en las raíces populares mexicanas, con homenajes a los seres queridos que ya partieron y un recorrido por las canciones más representativas de su carrera.

Vamos a hacer un recorrido por toda la historia y discografía de Maldita Vecindad, con sus éxitos de ayer, de hoy y de siempre. También interpretaremos “Unidad y Movimiento”, una canción inédita que hemos presentado en vivo desde su estreno. Roco Pachukote

El concierto en la Arena Ciudad de México, a celebrarse el 30 de octubre, también incluirá rituales simbólicos, invitados especiales y una gran ofrenda comunitaria.

En estos tiempos de tanta violencia, guerras y contradicciones, creo que reunirnos para celebrar esta hermosa tradición de honrar la muerte, reconocerla como parte de la vida y valorar la existencia tiene un significado muy especial. Roco Pachukote

Roco Pachukote, vocalista y fundador de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio (GRACIELA LÓPEZ / Graciela López Herrera)

Maldita Vecindad celebra el Día de Muertos con tradiciones, identidad y memoria

En el marco de la conmemoración de sus 40 años de trayectoria musical, la banda integrada por Roco Pachukote, Pato y Aldo Acuña reafirma su firme compromiso con las tradiciones populares, la rica identidad urbana de barrio y la memoria comunitaria a través de un rito festivo de vida y trascendencia.

El concierto de Maldita Vecindad estará estructurado en tres bloques temáticos diseñados para ofrecer un recorrido integral por toda su discografía histórica.

El guitarrista Enrique Montes "Pato" integrante de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio (GRACIELA LÓPEZ / Graciela López Herrera)

Además de interpretar sus grandes éxitos e himnos recientes como “Unidad y Movimiento”, los músicos presentarán un segmento acústico especial.

En este bloque íntimo rendirán homenaje a los difuntos con piezas tradicionales como “La Martiniana” y su emblemática composición “Tatuaje”, en la cual reflexionan sobre la muerte como una sabia compañera de aprendizaje.

Asimismo, el repertorio incluirá su particular versión de “Perfume de Gardenias”, tributos emotivos e invitados especiales sorpresa.

El bajista Aldo Acuña, integrante de la Banda La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio (GRACIELA LÓPEZ / Graciela López Herrera)

Maldita Vecindad instalará altar de muertos para su concierto en la Arena CDMX

Como parte central de esta profunda experiencia ritual, la Arena CDMX albergará una megaofrenda en el acceso principal.

Para consolidar un altar de muertos comunitario, Maldita Vecindad convocó formalmente a los asistentes a llevar una copia fotostática con el retrato de sus seres queridos fallecidos para incorporarla a la instalación.

La jornada artística iniciará con el saludo tradicional a los cuatro rumbos y las siete direcciones, invocando la estética del pachuquismo, figuras de calaveras, la Catrina y el caracol ancestral como símbolo sagrado de unidad y movimiento.

Maldita Vecindad celebra el Día de Muertos con tradiciones, identidad y memoria (GRACIELA LÓPEZ / Graciela López Herrera)

Frente a la violencia cotidiana, el grupo apuesta fuertemente por la cultura y la música como zonas autónomas de paz, libertad y resistencia comunitaria.

Maldita Vecindad invita a familias de todas las generaciones a sumarse a esta gran celebración de “puro paz y baile”, la cual continuará su recorrido el 6 de noviembre en la Arena Guadalajara antes de emprender importantes compromisos internacionales.