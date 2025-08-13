El gobierno de Donald Trump, en Estado Unidos, ahora va no solo contra quienes trafiquen drogas a su territorio sino contra quienes realicen fraude contra estadounidenses, como actualmente ocurre desde Puerto Vallarta, Jalisco.

El Departamento del Tesoro ha sancionado a cuatro personas: el empresario Michael Ibarra Diaz Jr. y tres líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como a 13 empresas relacionados con el fraude de tiempos compartidos.

Estados Unidos define al fraude de tiempos compartidos como un esquema complejo y altamente lucrativo del que han sido víctimas estadounidenses en suelo de ese país, casos en los que les han hecho depositar “cuotas” o “impuestos” mediante transferencias internacionales .

Por ello te contamos más de Michael Ibarra Diaz Jr., quien ha trabajado en tiempos compartidos por alrededor de 20 años:

Michael Ibarra Diaz Jr. es un empresario sancionado por el Departamento del Tesoro de Estado Unidos, quien pertenece a un grupo de sancionados total de cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas a los fraudes de tiempos compartidos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las empresas están ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco y Nayarit.

La edad de Michael Ibarra Diaz Jr. se desconoce por le momento pero se sabe que tiene experiencia trabajando en el tema de tiempos compartidos más de 20 años, por lo que estaría entre los 40 y 50 años de edad

Ese dato de la vida personal de Michael Ibarra Diaz Jr. No es conocido.

Al no conocer su fecha de nacimiento, tampoco se conoce el signo zodiacal de Michael Ibarra Diaz Jr.

Se desconoce si Michael Ibarra Diaz Jr. es padre de familia.

Michael Ibarra Diaz Jr. tiene estudios profesionales de Contador, por lo que Estados Unidos ve en el CJNG el uso de profesionales con fines ilegales.

El Registro Nacional de Profesionistas señala que es Licenciado en Contaduría Pública, titulo que obtuvo en 2005 por la Universidad de Guadalajara.

Michael Ibarra Diaz Jr. es un contador y empresario legítimo del sector turístico que ha actuado en fraudes de tiempos compartidos a nombre del CJNG.

De acuerdo con Estados Unidos, las empresas vinculadas a los fraudes de tiempos compartidos iniciaron en 2012 y han derivado en un ciclo que dura años, lo cual genera devastación financiera y emocional de sus víctimas principalmente estadounidenses adultos mayores.

De acuerdo con el FBI, se registran seis mil víctimas en Estados Unidos, quienes reportaron pérdidas totales por 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.

Departamento del Tesoro sanciona a empresario y líderes del CJNG por fraude de tiempos compartidos

El Departamento del Tesoro sancionó al empresario Michael Ibarra Diaz Jr. y tres líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como a 13 empresas relacionados con el fraude de tiempos compartidos.

Los tres integrantes del CJNG que se han dedicado directamente al fraude de tiempos compartidos, como:

Julio César Montero Pinzón

Carlos Andrés Rivera Varela

Francisco Javier Gudiño Haro

Las sanciones implican que todos los bienes o interés en bienes de las personas sancionadas deben reportarse a la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.