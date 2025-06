Nuevo contenido sobre la influencer Valeria Márquez se dio a conocer recientemente y en un video se le escucha decir que se estaba muriendo, esto mucho antes de su feminicidio; los detalles.

Valeria Márquez, de 23 años de edad, fue asesinada la tarde del martes 13 de mayo mientras se encontraba al interior de su salón de belleza, ubicado en Zapopan, Jalisco, haciendo una transmisión en vivo.

Pese a los señalamientos de Estados Unidos, la Fiscalía de Jalisco habría descartado que el feminicida de Valeria Márquez fuera Ricardo Ruiz Velasco, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Revelan video de Valeria Márquez donde decía “me estoy muriendo” mucho antes de su feminicidio

Recientemente se dio a conocer un video donde la influencer Valeria Márquez comenta, aparentemente en un en vivo, que se estaba muriendo, esto mientras se encontraba con más personas.

Aunque no se dio a conocer la fecha original en la que se hizo el video, este podría ser de mucho antes de su feminicidio en Jalisco y en esa ocasión, Valeria Márquez reveló que estaba sufriendo taquicardia.

“Tengo taquicardia, se me quiere salir el corazón. Ya me voy, chiquillos, porque neta no puedo con mi vida (...) Me estoy muriendo”, se le escucha decir a Valeria Márquez en el video.

¿¿Qué ha pasado con el asesinato de Valeria Márquez? Video la muestra diciendo “me estoy muriendo” mucho antes de su feminicidio

Hace unas semanas, el gobierno de Estados Unidos lanzó una hipótesis sobre el feminicidio de Valeria Márquez, asegurando que Ricardo Ruiz Velasco, ‘El Tripa’ o ‘El Doble R’, sería el responsable.

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco dijo en una conferencia que no estaban siguiendo esta línea de investigación, pues esa información solo sería una hipótesis derivada de publicaciones en redes sociales.

Hasta el momento no se ha dado más información sobre el avance de las investigaciones del feminicidio de Valeria Márquez, aunque la carpeta aún se estaría integrando.