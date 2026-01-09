El caso del feminicidio de Valeria Márquez en Jalisco no ha dejado de tener avances y hay coordinación con autoridades locales, señaló Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“No ha dejado de haber avances” Omar García Harfuch,. SSPC

Omar García Haruch respondió conjuntamente a los casos de Valeria Márquez y los asesinatos de los colaboradores de Clara Brugada, Ximena Guzmán y José Muñoz.

Así lo dijo Omar García Harfuch en la conferencia mañanera del 9 de enero de 2026 desde Acapulco, Guerrero.

¿Cómo va el caso de la influencer Valeria Márquez?

El feminicidio de la influencer Valeria Márquez, de 23 años de edad, ocurrió el 13 de mayo de 2025 y fue transmitido en vivo a través de TikTok.

Valeria Márquez se encontraba en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, cuando un hombre en motocicleta llegó a ejecutarla.

Días después al lugar llegó un ramo de flores con la leyenda “perdón”, mismo que se incluyó como evidencia en las investigaciones.

¿A quiénes han investigado por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez?

La Fiscalía de Jalisco lleva la carpeta de investigación como feminicidio en la cual han declarado personas como su supuesta amiga Vivian de la Torre.

En la transmisión quedó evidenciado que Vivian insistió a Valeria para permaneciera en el salón de belleza.

Queda pendiente más información sobre Ricardo Ruiz Velasco, quien sería parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto compañero sentimental de Valeria Márquez.