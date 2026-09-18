El Fiera y El Coreano fueron detenidos en Guadalajara, Jalisco; se les acusa de extorsión agravada, homicidio y delincuencia organizada, ya que serían parte de una célula criminal.

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dio a conocer las detenciones de Mario “El Fiera” y Juvenal “El Coreano”.

De acuerdo con las averiguaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), los dos sujetos extorsionaban mediante plataformas digitales a 77 comerciantes.

El Fiera y El Coreano son detenidos en Guadalajara por extorsión agravada y homicidio

Omar García Harfuch informó sobre la detención de El Fiera y El Coreano, quienes contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa.

El Fiera y El Coreano caen en Guadalajara; los buscaban por extorsión y homicidio (Omar García Harfuch)

Las investigaciones de la AIC de la Fiscalía General de la República derivaron en su detención en Guadalajara, mediante un dispositivo de seguridad, sin dar mayores detalles sobre el mismo.

Acorde con las mismas averiguaciones, El Fiera y El Coreano están relacionados con células delictivas dedicadas a la extorsión, aunque se omitió el grupo criminal al que estarían ligados.

Omar García Harfuch señaló que con El Fiera y El Coreano se suman ocho detenidos de la misma organización criminal que operaba en Tabasco.

En el operativo para detener a El Fiera y El Coreano participaron la SSPC y:

Secretaría de Defensa Nacional

Guardia Nacional

FGR

Centro Nacional de Inteligencia

Fiscalía General del Estado de Tabasco

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco

El Fiera y El Coreano caen en Guadalajara; los buscaban por extorsión y homicidio (Omar García Harfuch)

El Fiera y El Coreano extorsionaban mediante plataformas digitales a carniceros de Tabasco

Omar García Harfuch también explicó que los trabajos de inteligencia identificaron a El Fiera y El Coreano como extorsionadores de al menos 77 sucursales del sector cárnico en Tabasco.

Sería mediante plataformas digitales que extorsionaban a los carniceros de Tabasco; datos de la misma Fiscalía de Tabasco reportan que habían 49 denuncias en el primer semestre de 2026.

Sólo en mayo de dicho año asesinaron a una cajera de una carnicería en Jalpa de Méndez, y días después se perpetró el doble homicidio en un segundo comercio, ambos vinculados a extorsión.