El senador Antonino Morales informó que la articulación entre las corporaciones estatales y federales permitió la ejecución simultánea de 14 cateos que permitieron desarticular una célula operativa en la zona conurbada de la capital oaxaqueña, pertenecientes a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), logrando la captura de nueve personas vinculadas con extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso.

Dentro del operativo participaron más de 300 elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El senador Antonino Morales puntualizó que también se realizó el aseguramiento de armas de fuego en los inmuebles allanados, lo que evidencia la efectividad del modelo de inteligencia conjunta que impulsa la administración federal y que el gobernador Salomón Jara Cruz ha replicado en la entidad.

La presidenta de la República ha sido clara en que la paz se construye con instituciones fuertes y coordinadas. En Oaxaca, el ingeniero Jara Cruz asume ese mandato con responsabilidad, articulando esfuerzos y recursos para garantizar que ningún grupo delincuencial tenga cabida en nuestro territorio. Antonino Morales, senador por Oaxaca

Antonino Morales destaca que la justicia opera sin distinción

Entre los capturados figuran objetivos prioritarios y se logró la detención de E.S.M.C., regidora de Educación en San Antonio de la Cal, lo que demuestra que la justicia opera sin distingos ni privilegios.

Derivado de la gravedad de los delitos, varios de los implicados fueron trasladados vía aérea en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a un Centro Federal de Reinserción Social, asegurando que el proceso judicial siga los protocolos de máxima seguridad.

La coordinación no es un discurso, es una realidad operativa. El gobernador Salomón Jara ha convertido la colaboración con el Gobierno de México en el pilar de su estrategia de seguridad, y los resultados están a la vista. Esta alianza entre órdenes de gobierno nos permite actuar con contundencia contra quienes pretenden sembrar el miedo. Antonino Morales, senador por Oaxaca

El senador por Oaxaca refrendó el respaldo del Congreso a las acciones conjuntas y llamó a dar seguimiento puntual a las investigaciones para que todas las personas detenidas sean puestas a disposición de la autoridad competente.