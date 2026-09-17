La tarde de este 17 de septiembre se dio a conocer que Mario Arturo Castillo, secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez, en Guerrero, fue detenido en un Operativo Enjambre encabezado por Omar García Harfuch.

Junto con Mario Arturo Castillo también se arrestó a siete policías municipales y se aseguraron dos patrullas, de acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal, ejecutó una orden de cateo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Coyuca de Benítez. Como resultado de las acciones operativas, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de siete policías municipales. Asimismo, fueron aseguradas dos patrullas oficiales." Fiscalía General del Estado de Guerrero

Detienen a Mario Arturo Castillo, secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez

Mediante el Operativo Enjambre coordinado por la Marina, Sedena y la Guardia Nacional, se dio la detención de Mario Arturo Castillo.

Tras la captura, fuerzas federales mantienen en resguardo el municipio de Coyuca de Benítez con el objetivo de evitar otro incidente de inseguridad.

Además de que se establecieron retenes en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en ambos sentidos.

Mario Arturo Castillo, secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez, es detenido en Operativo Enjambre (Fiscalía General del Estado de Guerrero)

El arresto del secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez y siete policías municipales, se da en un contexto de diversos hechos violentos, incluido el caso de José Ángel López Girón, quien fue detenido en un retén el pasado 11 de septiembre.

Y que posteriormente sería hallado muerto el 13 de septiembre sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca del poblado de El Papayo.

Ante tal situación, los familiares de José Ángel López Girón denunciaron la desaparición forzada y homicidio ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Los imputados, informó la fiscalía estatal, serán puestos a disposición del Juez de Control para determinar su situación jurídica.

En redes sociales se difundió el video de la detención de Mario Arturo Castillo captado por la madre de José Ángel López Girón.