En Mochitlán y Quechultenango, Guerrero, se registran actos violentos por parte de sus pobladores: hay quema de vehículos y cierres carreteros, en protesta por operativo de seguridad.

Medios locales también señalaron que serían integrantes del grupo criminal Los Ardillos quienes realizaron estos actos violentos en Mochitlán y Quechultenango.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guerrero ni la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad se han pronunciado sobre los hechos violentos.

Mochitlán y Quechultenango, Guerrero, registran hechos violentos

La tarde de este jueves 17 de septiembre, se registraron actos violentos en Guerrero, presuntamente por parte de pobladores de Mochitlán y Quechultenango, sobre el corredor Circuito Azul.

Acorde con lo dado a conocer, es en Quechultenango que fueron vandalizadas seis patrullas de policías de Guerrero, una de ellas fue quemada, además de otros vehículos con impactos de bala.

Se desconocen los hechos detrás de los disparos en contra de los vehículos —que eran del transporte público— sin embargo, se menciona al menos dos lesionados y varios muertos.

La movilización de presuntos pobladores se dirige a Chilpancingo, con picos y palos, con cierre en la carretera que conecta a Mochitlán y Quechultenango con maquinaria pesada.

Mochitlán y Quechultenango, Guerrero, registran actos violentos de pobladores (Captura de pantalla)

Se señala que fue tras un enfrentamiento con fuerzas federales que tuvieron lugar los actos violentos en Mochitlán y Quechultenango, por lo que se menciona a Los Ardillos.

Mochitlán y Quechultenango: pobladores tendrían elementos de seguridad detenidos

Se menciona que los agresores habrían capturado elementos de seguridad, Ejército y policías de Guerrero, lo que provocó una intensa movilización.

Se señala que los elementos capturados trabajarían en colaboración con grupos criminales de Guerrero, razón por la que los pobladores los habrían detenido, sin confirmación oficial.

Las autoridades mantendrían conversaciones con los pobladores y los alcaldes de Mochitlán y Quechultenango para la liberación de los elementos.

Esto fue confirmado por el subsecretario Francisco Rodriguez Cisneros, quien negó un operativo en la zona y señala un ataque de pobladores con palos y piedras.