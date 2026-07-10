Para acercar servicios médicos gratuitos, oportunos y de calidad a la población, el Gobierno de Jalisco y Grupo México impulsan una nueva ruta de Dr. Vagón, el Tren de la Salud, que arribó al municipio de Tequila para brindar atención especializada a personas de todas las edades.

El programa ofrecerá cobertura universal médica sin requisitos para acceder a los servicios y recorrerá durante julio los municipios de Tequila, Ocotlán y Poncitlán. Previamente, el Tren de la Salud brindó atención en Zapotiltic del 4 al 6 de julio.

El programa brindará consultas, estudios diagnósticos, medicamentos, lentes y auxiliares auditivos sin costo durante julio. (cortesía)

Dr. Vagón atenderá a más de 2 mil 500 personas en Tequila

En Tequila, los servicios estarán disponibles del 8 al 12 de julio para beneficiar a más de 2 mil 500 personas. Las fichas para consulta se entregan desde las 6:00 horas en la Estación Tequila Express.

La atención médica se brinda de 6:00 a 17:00 horas, con capacidad para recibir hasta 500 personas diariamente mediante dos tripulaciones integradas por 75 profesionales de la salud.

En representación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, la coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, destacó que esta iniciativa impulsada por Fundación Grupo México ha trabajado durante 11 años en comunidades vulnerables.

Sigamos construyendo el mejor sistema de salud de todo el país, y en esto necesitamos las alianzas de todas las fundaciones y todas las personas. Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social

Gobierno de Jalisco fortalece atención médica con alianzas

La coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, señaló que la colaboración con organizaciones y fundaciones permite ampliar la cobertura de salud y acercar servicios especializados a más personas.

Gracias a la Fundación Grupo México por esta iniciativa tan increíble (...), aportar y apostar a la salud en esta iniciativa tan robusta que lleva consulta, no solamente consulta general sino consulta especializada, medicamento, laboratorio. Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social

Además, informó que la alianza entre Operation Smile y Dr. Vagón permitirá brindar cirugías y seguimiento a menores con labio y paladar hendido.

También adelantó que en Poncitlán se realizarán tamizajes para la prevención de enfermedades renales, como parte de la estrategia preventiva impulsada por el Gobierno de Jalisco.

Si necesitan algún medicamento o si necesitan que se les derive algún centro de salud o hospital regional o incluso algún hospital de especialidad o de alta especialidad, ahí es donde trabajamos en conjunto con OPD Servicios de Salud y con la Secretaría de Salud, para que estas personas, ya en el seguimiento a sus tratamientos, puedan tener esta atención. Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social

El programa brindará consultas, estudios diagnósticos, medicamentos, lentes y auxiliares auditivos sin costo durante julio. (cortesía)

Tren de la Salud cuenta con tecnología especializada

Dr. Vagón, el Tren de la Salud, está integrado por 18 vagones equipados con tecnología de última generación para brindar consultas de medicina general, odontología y especialidades médicas.

También ofrece servicios de rehabilitación, quiropráctica, optometría, audiometría, salud de la mujer, diabetes, salud visual, planificación familiar y soluciones auditivas.

La representante de Grupo México, Ana Sofía Lanczyner Domínguez, destacó que la empresa genera mil 596 empleos en Jalisco y subrayó la importancia de llevar servicios de salud a través de la infraestructura ferroviaria.

Dr. Vagón lleva un mensaje de prevención, detección oportuna y tratamiento temprano mientras recorre el 80 por ciento de la República Mexicana en las vías de Ferromex, brindando servicios de salud y medicamentos gratuitos a 500 personas al día. Ana Sofía Lanczyner Domínguez, representante de Grupo México

Añadió que el modelo de atención itinerante acerca servicios especializados a comunidades de todo el país con personal altamente capacitado y tecnología de vanguardia.

El programa brindará consultas, estudios diagnósticos, medicamentos, lentes y auxiliares auditivos sin costo durante julio. (cortesía)

Ofrecerá estudios diagnósticos y entrega inmediata de apoyos

Las personas usuarias podrán acceder a 50 pruebas de laboratorio y 12 estudios de gabinete.

A las 6 de la mañana, en la Estación de Ferrocarril de Tequila, ubicada en la calle Hidalgo 369 de la colonia La Mezcalera, podrán aprovechar los servicios de salud y medicamentos gratuitos que trae a su comunidad Dr. Vagón, una iniciativa de Fundación Grupo México. Ana Sofía Lanczyner Domínguez, representante de Grupo México

Entre los estudios disponibles se encuentran biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, pruebas para detección de VIH, hepatitis C y enfermedades de transmisión sexual, además de mastografías, ultrasonidos, rayos X, electrocardiogramas, retinografías, colposcopías, densitometrías y estudios auditivos.

Todos los resultados se entregan el mismo día para facilitar el seguimiento médico.

El servicio también contempla la entrega inmediata de medicamentos, así como la adaptación y entrega de anteojos y auxiliares auditivos cuando el diagnóstico lo requiera.

Vagones especializados atienden distintos padecimientos

Entre las áreas de atención destaca el Vagón de la Mujer, donde se realizan mastografías, ultrasonidos, colposcopías y pruebas de VPH-ADN para la detección oportuna de cáncer de mama y cáncer cervicouterino.También brindará atención relacionada con control prenatal, climaterio, menopausia y nutrición.

El Vagón de Diabetes ofrece consultas especializadas, estudios diagnósticos y pruebas de laboratorio para detectar complicaciones asociadas a esta enfermedad crónica.

Por su parte, el Vagón de Salud Visual realiza estudios oftalmológicos y canalizaciones para tratamientos especializados, incluida la cirugía de catarata cuando es necesaria.

El Vagón de Soluciones Auditivas brinda consultas audiológicas, tamiz auditivo, audiometrías y adaptación de auxiliares auditivos para personas de distintas edades.

Tequila recibe por quinta ocasión al Tren de la Salud

La presidenta municipal interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez, celebró el regreso de Dr. Vagón al municipio, que recibe este programa por quinta ocasión tras tres años de espera.

La alcaldesa destacó el trabajo coordinado con el Gobierno de Jalisco para fortalecer la atención a la población y subrayó que el ferrocarril continúa siendo un motor de desarrollo económico, turístico y social.

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento al Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, por el respaldo permanente que brinda a la ciudadanía tequilense, sabemos que contamos con su compromiso para seguir impulsando acciones en favor de nuestro municipio. Lorena Marisol Rodríguez, presidenta municipal interina de Tequila

Como parte de las actividades comunitarias, el Tren de la Salud contará además con un Cine Vagón, equipado con tecnología digital y capacidad para 130 personas por función a las 18:30 horas, donde las familias podrán disfrutar gratuitamente de películas, palomitas, bebidas y diversas actividades recreativas.