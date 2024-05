La presencia de Marcelo Ebrard, excanciller de México, no fue bien recibida en un restaurante de Guadalajara, Jalisco, del cual tuvo que salir en medio de reclamos de los comensales, quienes gritaron “¡fuera Morena! ¡fuera Morena!”.

Marcelo Ebrard llegó a Jalisco ayer sábado 1 de mayo para participar en un mitin en compañía de la candidata a la gobernadora de dicho estado, Claudia Delgadillo, y el candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Pedro Kumamoto.

Pese a que en primera instancia Marcelo Ebrard no reconoció los resultados de la encuesta madre de Morena, en la cual resultó ganadora Claudia Sheinbaum, el excanciller dijo en noviembre de 2023 que llegó a un “entendimiento” con la candidata a la Presidencia de la República, ya que previamente denunció “irregularidades” en el proceso interno de Morena.

“Si yo tuviera la consciencia de que ella organizó todo eso, pues evidentemente no creo que hubiésemos llegado a un entendimiento, no sería factible. Mi punto de vista es que genuinamente le parece que no es conveniente que esas prácticas se instalen”

Marcelo Ebrard