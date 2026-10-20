Calaverandia 2026 regresa a Guadalajara, con una experiencia inmersiva dedicada al Día de Muertos, la séptima edición del parque temático se instalará en el Parque Ávila Camacho con más de 30 actividades y atracciones que combinan tecnología, arte y tradiciones mexicanas.

Entre los principales atractivos se encuentran una Catrina monumental de 15 metros de altura y Alma, un espectáculo 4D que se presenta sobre el lago y combina recursos audiovisuales para crear una puesta en escena inmersiva.

Calaverandia 2026 (Cortesía )

La propuesta está dirigida a personas de distintas edades y busca ofrecer una manera diferente de celebrar una de las tradiciones más representativas de México.

¿Cuándo estará abierto Calaverandia 2026?

De acuerdo con el calendario específico proporcionado por los organizadores, Calaverandia estará abierto del 20 de octubre al 8 de noviembre de 2026, con excepción del lunes 26 de octubre.

Los horarios anunciados son:

Domingo a jueves: de 19:00 a 24:00 horas.

Viernes y sábado: de 19:00 a 01:00 horas.

Lunes 26 de octubre: cerrado.

Calaverandia 2026 (Cortesía )

¿Qué atracciones hay en Calaverandia?

El parque contará con más de 30 atracciones inmersivas de Día de Muertos, distribuidas en espacios temáticos que reinterpretan los símbolos, colores y relatos de esta celebración.

Entre las experiencias anunciadas destacan:

Catrina monumental: figura de 15 metros de altura.

Alma: espectáculo 4D que combina recursos audiovisuales y escenarios sobre el lago.

El Gran Altar: espacio inspirado en los elementos tradicionales del Día de Muertos.

El Inframundo, Omitlán y Limbo: recorridos temáticos que forman parte de la experiencia.

Cementerio interactivo: espacio diseñado para la participación de los visitantes.

Zona neón y pueblito mexicano: ambientes que complementan el recorrido y ofrecen escenarios para fotografías.

Cada espacio presenta una interpretación distinta de las tradiciones mexicanas mediante instalaciones artísticas y recursos tecnológicos.

Calaverandia 2026 (Cortesía )

Precios de boletos para Calaverandia

Los precios para Calaverandia Guadalajara varían según el tipo de entrada y la edad de los visitantes. Para la edición de 2026, los organizadores esperan superar los 90 mil asistentes registrados durante la temporada anterior.

General adulto: $840 MXN

General infantil, de 4 a 12 años: $420 MXN

Comfort adulto: $1600 MXN

Comfort infantil, de 4 a 12 años: $870 MXN

Adultos mayores con credencial INAPAM: $580 MXN

Personas con discapacidad: $480 MXN

Niños de 0 a 3 años: entrada gratuita

El parque forma parte de las alternativas de entretenimiento que amplían la oferta turística de Guadalajara durante octubre y noviembre, con actividades dirigidas a familias, grupos de amigos y visitantes interesados en las tradiciones mexicanas.

¿Qué visitar en Guadalajara durante el Día de Muertos?

Quienes planeen una visita a Guadalajara durante el Día de Muertos pueden complementar su recorrido por Calaverandia con algunos de los sitios emblemáticos de la ciudad.

Entre las opciones mencionadas se encuentran la Catedral Metropolitana, el Templo Expiatorio, el Instituto Cultural Cabañas y el Teatro Degollado. También destacan el Bosque Los Colomos, para quienes buscan espacios naturales, y el Acuario Michin.

La colonia Americana es otra alternativa para recorrer restaurantes y conocer la oferta gastronómica de la capital jalisciense. El centro histórico también puede explorarse a bordo de una calandria tradicional.

Calaverandia 2026 (Cortesía )

Con sus escenarios temáticos, espectáculos y actividades para distintas edades, Calaverandia 2026 se suma a las opciones para disfrutar las celebraciones de Día de Muertos en Guadalajara.