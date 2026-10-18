Antonio Pérez Garibay, delegado de la Secretaría de Gobernación en Jalisco y padre del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, se registró en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara.

La inscripción de Antonio Pérez Garibay representa una nueva sorpresa en la contienda interna de Morena, donde, de acuerdo con información publicada por Mural, hay más de 50 personas inscritas para competir por la candidatura a la alcaldía de Guadalajara.

Antonio Pérez Garibay se registra con Morena por la alcaldía de Guadalajara (@aperezgaribay / Instagram)

Antonio Pérez Garibay busca la candidatura de Morena en Guadalajara

La participación de Antonio Pérez Garibay podría modificar el panorama de la selección interna de Morena rumbo a las elecciones 2027, cuyo método de elección contempla encuestas para definir a quien representará al partido en la contienda por el gobierno municipal de Guadalajara.

De acuerdo con la columna Cúpula, publicada por Mural el pasado 17 de octubre de 2026, la incorporación de Antonio Pérez Garibay al proceso de Morena para las elecciones 2027 podría generar inquietud entre otros aspirantes, debido a la cantidad de participantes y a la relevancia pública de su apellido.

Antonio Pérez Garibay se registra con Morena por la alcaldía de Guadalajara (@aperezgaribay / Instagaram)

Antonio Pérez Garibay también reaccionó a la publicación en sus redes sociales, donde agradeció la mención de Mural, Reforma y El Norte, y expresó su entusiasmo por el futuro político de Guadalajara.

“Lo mejor está por venir para Guadalajara”, escribió Antonio Pérez Garibay en una publicación de Instagram en la que etiquetó a Morena y a figuras vinculadas con el partido.

Por ahora, el registro de Antonio Pérez Garibay lo coloca entre los aspirantes que buscan obtener el respaldo de Morena para competir por la alcaldía de Guadalajara.

La definición dependerá del proceso interno del partido y del mecanismo que se utilice para elegir a su próximo candidato o candidata para las elecciones 2027.